你做好防疫保障了嗎？30歲到50歲要做好這些人生規劃

國內新冠肺炎疫情大爆炸，3級警戒管制延長到6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，消息一出，全台家長哀鴻遍野，除了繼續維持異地或是居家辦公的工作型態外，隨著停課時間的拉長，許多家長也不得不請不支薪的防疫照顧假……；對於目前現況下，有專家就指出，尤其是30至50歲的中​壯年、社會中流砥柱可能感觸猶深，來自家庭、經濟的壓力本來就大，加上突如其來的生活變化，精神負擔之大可想而知，包括小編在內，也隸屬於這群中壯年人口，每天奔波於家庭與職場之間，確實深有同感！

本周小花平台專題以這群30至50歲社會中堅份子為對象， 取名為「345壯世代」（泛指30、40及50歲），以下聽聽小花平台保險顧問建議，如何在你該有的年紀，建構好個人基本保障？最重要的是要顧好醫療、退休保障。

30歲前做好人生規劃，讓自己愈來愈值錢！

就如同熱播陸劇《三十而立》劇中經典台詞：「我們現在才30歲，人生的半場還沒過完呢！」、「沒有了20歲的灑脫肆意、沒有過40歲的雲淡風輕，30歲，想要更好的生活。」、「30歲的機運抓住了就立住了；抓不住還不明白的，就一路下坡而去了。」……，30歲可說是人生中相當重要的關鍵時刻。

小花平台保險顧問提醒，如果你不是富二代，凡事都要靠自己，最好能趕在30歲前，做好自己的人生規劃，讓自己變得愈來愈「值錢」！

在今天經濟不景氣的大環境下，30歲小資族囿於起薪不高、經濟能力有限，加上許多人騎乘機車通勤，發生事故的機率也相對較高，不妨趁年輕、健康時及早規劃個人全面保險，首要建議在預算可以接受範圍內，優先做好基本的意外和醫療保障，不僅保費便宜還能拉高保障額度，尤其不要忘了定期​檢視保障缺口，以建構完整保險保障。

40歲「夾心族」需將子女保障納入考量規劃

小編身邊有許多同事都是處於這個年齡段，上有父母、下有小孩與工作，通常是累積資產的主要階段，同時作為家中重要甚至是唯一的經濟來源，一旦發生重大意外事故或是疾病，可能對一個家庭造成沉重的經濟負擔，這就是所有「夾心族」的壓力。

對於40歲世代的保險保障規劃，小花平台保險顧問建議，如果你是典型的「夾心族」，最好同時將子女的保險保障納入考量規劃，包括：壽險、意外險、重大疾病及含有日額給付、實支實付、門診手術的醫療險等，盤點個人保障缺口、趕緊補足，並適時擴大險種廣度。

50歲想退休…提早理財、為晚年預作準備！

最後的一個階段就是50歲準退休世代，過去認知的年齡超過60歲退休，在今天已經不適用了，有愈來愈多人希望能在50歲左右提前退休，相較於「夾心族」，儘管此一年齡層的家庭責任和經濟負擔相對減輕許多，伴隨而來的卻是高齡醫療需求不斷增加，其要面對的風險及危機可能不亞於前述的30歲和40歲世代。

為避免龐大的醫療費用侵蝕了退休金，小花平台保險顧問提醒，等到有了一定的年紀，身體三不五時會出現病痛，此時才想要增加個人醫療保障，可能都為時已晚，不僅保費相對較高，薪資所得也可能大不如前，「最好能提早理財、為晚年作準備，善用保險規劃提升退休品質和醫療照護，也不至於手忙腳亂」，像是日額給付型或是實支實付型醫療險、癌症險、重大傷病險及重大疾病險都是不錯的選擇。