疫後投資新標的？ 專家：跟美國走

「在雞蛋與高牆之間 我永遠選擇美國那邊！」8日的北威論壇上，台新投顧總經理李鎮宇指出，美國也開始學中國進行產業政策，未來美國將投資鐵路、水壩、儲能設備等，美國做什麼跟著投資就對了；財信傳媒董事長謝金河也指出，歐美復甦力道比中國還要強，尤其鋼鐵需求上升，傳統產業將因此受惠。

李鎮宇指出，其實拜登上台後推動的政策還是延續川普的風格，規模甚至比川普還要更大，無論是針對中國的產業競爭、國際上拉幫結派一起與中國抗衡，還有美國國內的基礎建設投資等，未來美國的投資潛力非常高，因為拜登將會大幅更新美國的鐵公路、水壩與電網，還有電動車與儲能設備。

另外他也提到，雖然電動車可以節能，但如果源頭的發電廠沒有節能，其實還是沒有減碳，因此除了末端要應用綠能外，也會有更多太陽能與風電投入，但這些都是被動發電的能源，因此美國也會大量發展儲能設備。他認為美國未來設立充電站的潛力會很大。

「美國人因為疫情，儲蓄率從5%提升至16%，解封後的消費非常令人期待！」李鎮宇分析，未來美國的消費成長令人期待，再加上美國開始仿效過去東亞國家的產業政策，積極發展國內晶片、電子業供應鏈與美國自主製造，這些都是值得投資的標的。

中國投資風險漸高

謝金河表示，中國在鄧小平實施改革開放，讓一部份人先富起來的政策，加上政治上要求低調發展、固定任期等規範，一度讓中國經濟高速成長，不過習近平上台後出現許多變化，對金融業高度管制且大權獨攬，但中國在港股的國企指數、滬深300都在全球高漲時下跌，值得注意。

他也列舉世界大科技公司的市值：Apple、微軟的市值上升到2兆美元，谷歌、亞馬遜的市值也紛紛漲到1.7兆美元，FB也漲到1兆美元；反觀中國企業的市值卻都逐漸下降，騰訊從9522億下跌至6799億美元，阿里也從8657億下跌到5681億，近日滴滴在美國IPO沒多久就被中國要求下架，也讓外界認為在中國投資的風險逐漸上升。

傳產因此受惠

最後他也同意李鎮宇的想法，認為美國在德州大停電、邁阿密大樓倒塌等意外中，基礎建設的需求會非常高，雖然外界認為會產生通膨，不過目前美國的10年期公債殖利率僅1.288，包括聯準會主席包威爾與財長葉倫、經濟學家克魯曼都認為通膨是短期現象，而這也會帶動傳統產業（鋼鐵、機械、化學品等）的成長。

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