小資族學起來！6個罐子嚴控收支 32K女會計3年存到半桶金

在萬物皆漲、唯薪水不漲的年代，懂得理財才能讓生活更有餘裕。一名月入32K的會計，利用「6個罐子理財法」有效控管收入，3年共存下60萬，激勵不少網友，紛紛向她請益。

這名女性會計在網路論壇「Dcard」分享自己3年來的存錢法，引起網友熱烈討論。她在文中表示，自己是利用暢銷書《有錢人想的和你不一樣》作者哈福．艾克設計的「6個罐子理財法」，將收入分為6種用途，分別存入不同的帳戶，嚴格控管收支情況，並達成儲蓄的效果。

發文者寫道，她月薪3萬，加上年終平均下來月收約3萬2，每個月按比例存進6個帳戶，從大學畢業後實行至今，整整3年下來累積了60萬存款，她也將自己運用帳戶的方式分享給網友參考。

第1個是25%的財務自由帳戶，用來投資股票，她是存滿1整年才開始投資，由於老闆眼光精準，她透過老闆的推薦買進賣出股票賺價差，目前持有31萬左右的股票金額。

第2個是10%的長期儲蓄帳戶，她選擇用定期定額買進股票當成存款，每個月固定扣款4000元。

第3個是10%的休閒娛樂帳戶，每個月存入4000元，舉凡出國旅遊或過年想買刮刮樂時，都可動用這個帳戶花錢買快樂。

第4個是5%的教育學習帳戶，她強迫自己每個月要買1本書，或許因為養成了閱讀習慣，影響了想法和談吐，朋友跟同事都覺得自己變得有點不一樣。

第5個是5%的贈與貢獻帳戶，她主要是拿來不定期捐款到動物救援機構，以及過年的孝親費用。

第6個是45%的生活開銷帳戶，所有日常開銷都控制在15000元內，包括4000元手機、網路、水電等基本花費，4000元伙食費，5000元保險費，以及2000元的購物、醫療支出等。

她對於自己能持續這個理財法3年感到欣慰，也提醒大家「為自己設定目標非常重要」，就算進度緩慢也沒關係，至少要設定目標才會有動力去實踐，實踐之後就會獲得成就感，進而養成習慣，「認真努力的人，生活都會有感反饋給你的，差別在於大小而已。」除了貫徹理財法之外，她也利用教育帳戶學習新技能，找到打零工的機會增加收入，還有研究信用卡的回饋條件，多多少少能賺到幾杯飲料錢。

不少網友看完她的分享後深感佩服，「每個月這樣的收入可以存到這麼多，真的很厲害了耶！」、「這個真的厲害了，我都沒這個自制力存固定金額」、「覺得妳很棒，有投資之後會存更快」、「好勵志，想跟妳看齊」，還有用相同方式存錢的網友回應「我也是月薪30K花了3年存70萬」。另外也有人建議，「可以試著讓自己學更多東西，找到機會轉職到薪水更高的職位。」