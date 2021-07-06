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信用卡總額度是年收一半太少？卡友看他這條件直呼：根本不用怕

聯合新聞網 / 綜合報導
有卡友表示自己手上的信用卡額度只有年薪的一半，納悶這樣額度是否太少？ 本報系資料庫
有卡友表示自己手上的信用卡額度只有年薪的一半，納悶這樣額度是否太少？ 本報系資料庫

信用卡、行動支付幾乎已成了現代人不可或缺的付款工具，信用卡公司也祭出各項優惠吸引更多卡友。有卡友表示自己是年入60幾萬的工程師，目前手上的信用卡額度卻只有年薪的一半，納悶這樣額度是否太少？引來不少卡友分析該如何調額度，也有人指原PO任職上市科技業，根本不用怕。

過去曾有人好奇是不是也有人跟自己一樣「有17張信用卡卻刷不了」，讓不少卡友提醒「有幾張卡並不重要，重要的是要付得出刷卡金額」。今日則有一名42歲的上市科技業工程師在批踢踢卡板發問，指出自己14年前就辦了中信5萬、台新8萬、國泰8萬、花旗6萬四張額度共27萬的卡，曾因有循環動用型貸款因此申請調額遭打槍，不知如今信用卡額度有沒有參考限制。

對此有網友就原PO目前的信用卡分析，認為可以「先調中信再調國泰」，認為以他目前的條件，這兩張可以喊個20到30萬、台新可以喊到15萬、花旗則喊13.1萬。也有人指出，在繳款正常的前提來說，薪轉戶申請調額可以喊15至20萬，一但有過要再上調應該也不難。另有人分享自身經驗，笑稱「我都喊高一點讓銀行殺」。

有卡友針對原PO的條件分析，表示「上市科技業不要怕啦！記得一定要附薪轉證明就是」，也有人分享自身經驗，認為中信信用卡不要喊的太高，自己過去辦第一張喊8萬卻遭打槍，不過也有人酸「你自己決定，額度夠用就好啊」。

信用卡 科技業 工程師

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