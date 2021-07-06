家長要看！18歲以下不能打疫苗 如何幫未成年者做好保險？

國內新冠肺炎疫情持溫不減，政府已公布10類公費優先接種對象，包括：醫療院所執業醫事人員、中央及地力政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員、因特殊情形必須出國者、維持機構及社福照護照顧者及其受照顧者與洗腎患者、75歲以上長者與孕婦、維持社會運作之必要人員（警察、憲兵）、65至74歲長者、19至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者罕見疾病及重大傷病、50至64歲以上成人等；除了還排不上順位像是50歲以下的一般人外，18歲以下的兒童也赫然在列，不是排不排得上順位的問題，而是根本無法接種。

針對18歲以下兒童無法接種新冠肺炎疫苗的原因，主要考量其免疫力較弱且目前尚未有相關臨床試驗數據……，本周小花平台專題以「我家有18歲以下兒童還不能打疫苗該怎麼辦？」為發想，教你如何從日常生活做起，增強自身免疫力、遠離病毒侵襲；同時，以父母的角度來看，18歲以下兒童的保險該怎麼買才最妥當？如何提供孩子全方位保障、買對不吃虧？以下一起來了解。

教你6招增強免疫力、遠離病毒侵襲

說到18歲以下兒童無法接種新冠肺炎疫苗，該如何抵禦病毒侵襲？根據世界衛生組織（WHO）的建議，在新冠肺炎疫情期間，掌握好以下6招，維持健康飲食與規律運動的生活型態，來增強自身對抗病毒的抵抗力和免疫力：

第1招、日常飲食要均衡

每天均衡攝取6大類食物，包括：全榖根莖類、豆魚肉蛋類、奶類或乳製品、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子等，尤其鈣質和優質蛋白質是兒童生長發育不可或缺的兩寶，更是維持身體免疫力的重點，必不可缺。

第2招、天然食物要多吃

根據美國疾病管制局的建議，平時飲食多攝取維生素C、D及鋅，有助於提升人體免疫力並能有效抵抗病毒感染，最好的方法就是從天然食物中補充，像是吃蔬果補充維生素C、喝牛奶補充維生素D、吃瘦肉及海鮮補充鋅。

第3招、多食用各色蔬果

一般來說，蔬果顏色大致可以分為紅、綠、白、橘黃及藍紫等5種色系，各有不同健康價值，尤其是深綠色葉菜類和橘黃色蔬果，對於增強免疫系統很有幫助，平時要多吃；此外，日常三餐也建議以高纖的全榖雜糧類取代精製澱粉類，以此增加膳食纖維的攝取量，有助於提升腸道功能，進而強化免疫力。

第4招、少吃高油高鹽高糖、過度加工食物

根據國外一項健康研究報告顯示，長期居家生活容易吃進過多的高熱量加工食物，除了有體重過重或是肥胖的疑慮外，其中的精製糖、反式脂肪等成分，更是對人體健康有害，導致免疫力下降，也容易引發全身的發炎反應，這一點確實反映了目前許多人居家防疫的真實現況，也不得不防！

第5招、多喝水排毒、增強免疫力

每天要喝8杯水或是2000c.c.這種說法相信許多人並不陌生，不過，其實每天的水份需求與年齡、性別、天氣、運動、疾病或是生理狀態等，有著相當密切的關係。至於如何分辨喝水量是否足夠？可以從2種身體反應做判斷，其一是感到口渴、其二是尿液減少且呈現深黃色，平時多喝白開水，有助於提高身體代謝率、排出體內毒素。

第6招、早睡早起身體好

經常睡眠不足，不僅會使人心情憂慮焦急、免疫力降低，更加劇了由此導致種種疾病的發生；相對來說，有了充足的睡眠時間，加上睡眠品質良好，可以刺激生長激素分泌，都有助於提升孩子日常學習能力的表現。

許多家長在孩子還年幼時，就已經投保，專家建議不妨諮詢專業保險顧問建議做個保單健診、適度調整一下原先的保單內容，並逐年提高孩子各項保障額度。 圖／小花平台保險+提供

兒童保單新法：身故可領喪葬費用

有關18歲以下兒童的保險保障規劃，小花平台保險顧問指出，家長在為孩子投保時，去（109）年6月12日前，仍需特別留意「15歲」這個關鍵數字，因為15歲「以上」或是「以下」的身故死亡給付大不同；等到新版《保險法》第107條修正案正式上路後，則沒有15歲「以上」或是「以下」的差別待遇了，「建議可依個人需求再利用商業保險補足風險缺口。」

依照舊版《保險法》第107條規定：「以未滿15歲未成年人為被保險人訂立之人壽保險契約，其死亡給付於被保險人滿15歲之日起發生效力；被保險人滿15歲前死亡者，保險人得加計利息退還所繳保險費或是返還投資型保險專設帳簿之帳戶價值。」這項法規一直以來備受爭議！

例如105年高雄美濃大地震造成台南維冠大樓倒塌，釀成多位未滿15歲兒童死亡悲劇，卻也無法獲賠身故保險金……；有鑑於此，去（109）年6月12日生效經立法院3讀通過新版《保險法》第107條修正案，又稱為「普悠瑪條款」，未滿15歲兒童萬一不幸發生意外死亡時，需給付喪葬費用新台幣61.5萬元。

另一方面，新法上路後，壽險保單必須對未滿15歲被保險人設計有喪葬費用、不能只是退還保費而已；此外，凡是有給付的保單諸如：壽險、旅平險、傷害險或是有關失能、長照的醫療險、小額終老險、投資型保單等，不論買幾張，未滿15歲全部加計起來僅能給付61.5萬元（學生保險或是年金保險因為無身故給付，則不納入。）

兒童投保建議分齡逐年檢視保額

「不同年齡的孩子，其身體狀況和面對事物的認知能力各不相同，投保的重點及額度高低自然也有所差別！」說到家長應該如何為孩子投保？小花平台保險顧問強調，除了每個年齡階段都應該有其不同的投保重點外，另一個需要留意的是，相信許多家長在孩子還年幼時，就已經投保，在此前提下，不妨諮詢專業保險顧問建議做個保單健診、適度調整一下原先的保單內容，並逐年提高孩子各項保障額度。

舉例來說，針對尚未成年的兒童可以適度加強意外險和醫療險保障，等到成年之後，則進一步考量增加像是壽險、意外險、重大傷病險的保額。此外，在整體家庭預算的安排上，如果未來還行有餘力，像是利用保單累積資產作為未來教育基金，也是一個不錯的規劃方向，「提早幫孩子儲備第一桶教育金，預約一個有備無患的未來。」