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男待金融業4年省出170萬存股 驚嘆「怎大學生都好幾桶金？」

聯合新聞網 / 綜合報導
銀行情境示意圖。圖／Ingimage
銀行情境示意圖。圖／Ingimage

近期台股不斷上漲，今年加入的股市戰場年輕人增多，不少學生都會投資，甚至曬出本金高達百萬以上的對帳單，令一名金融業男子驚嘆「現在大學生怎麼人人都有好幾桶金！？」，自己則是靠工作辛苦省下來的存款，投入股海才有第一桶金。

該名男子在學生論壇「Dcard」發文，自介「小弟今年30歲，在金融業工作也有個四年了，每天縮衣節食捏緊老二好不容易才存到150W」，方式是每天靠著沖航海王賺便當錢，並貼出自己的存股總市值達178萬元。

不過，金融男最近在「Dcard」股市版看到不少大學生曬帳單，「怎麼都有好幾百萬的本金在股海廝殺，想當初自己大學天天打工當助教，存到畢業也頂多20W」，他相當好奇現在的大學生都是如何理財儲蓄，存到一桶金進入股市。

網友們笑說「小弟今年18，靠爸又靠母，出生第一週就存第一桶金了」，還有人認為「一堆人靠爸爸或是上網嘴砲的啊，極少數是真的靠自己賺的」，也有人透露「理財版常常有人有正職工作，一邊一個月拿零用錢一萬」。

還有些學生老實表態「多虧我老爸借我錢拿去當沖」，另一名學生持有漲了519%的股票說「去年用存下來的紅包錢跟生活費進入了股市，大概投20萬吧。結果課業忙一忙沒有什麼在操作回過神就變這樣了，我覺得真的是剛好遇上很好的時機」。

大學生 金融業 台股

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