《金錢性格：找出你的生財天賦》你是購物狂？看穿強迫性購買5階段

來看看購物成癮。在美國一項名為「衝動性購物的普遍性」（The Prevalence of Compulsive Buying）的研究中，研究人員發現，大約有5%的人受到衝動性購物的影響，女性受影響的機率是男性的9倍。然而，我相信，隨著數位商務的發展，男性的衝動性購買可能會增加。現在花錢比以往任何時候都快得多，也容易得多。

雖然《精神疾病診斷與統計手冊》（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM）沒有將強迫性購買列為上癮，但研究人員早已了解到它的因果關係。早在1915 年，德國精神病學家埃米爾．克雷佩林（Emil Kraepelin）在他的教科書《精神病學》（Psychiatrie）中就將其描述為「購物狂」（oniomaniacs），購物狂會強迫性地購物，並且會持續拖延付款，使債務縮減，但卻毫無意義，直到一場災難稍微化解此種情況，但也只是稍解一點點，永遠無法完全解决，因為他們從不承認所有的債務。

在一篇題為〈強迫性購買的五種模式〉（5 Patterns of Compulsive Buying）文章中，沙赫拉姆．赫什馬特（Shahram Heshmat）列出了強迫購物者所經歷的與其他成癮性疾病相似的階段：

● 衝動購買並對他人隱瞞這些購買行為 ● 經歷「買家高潮」 ● 利用購物來滿足未解决的情緒和感覺 ● 一旦購買後便感到後悔 ● 對未解決的購物體驗感到痛苦，然後再重回第一階段

雖然購物狂系列叢書看起來既好玩又有趣，但衝動性購物可不是鬧著玩的事。事實上，媒體、連鎖零售商店和我們的朋友都會積極鼓勵我們去購物，因此，衝動性購物者的行為通常就會被視為正常。

與其他成癮行為一樣，我們真正理解的是，僅靠意志力和自制力並不能停止這種行為。唐納德．布萊克（Donald Black）在2016年所發表的文章〈強迫性購買障礙回顧〉（A review of compulsive buying disorder）中報告說，92%的人試圖抵制自己的衝動（強迫性購物），但很少成功。研究對象表示，74%的時間他們會有購買衝動，這種衝動導致他們購物。

現在，有些人可能會讀到這篇文章，認為人們過度購物是因為他們感到無聊或缺乏動力。

這是不同的。

它是衝動性的，而且很神祕，當你體驗到最初的興奮時，事實是你對自己的行為會深感羞愧。如果你懷疑自己就是這樣，請你相信，我理解你，我敦促你尋求幫助。不要只是把這個寫下來，單純地認為這就是你的金錢類型，或是你無法改變的金錢故事，因為事實上真的不是這樣。

如果你有衝動性和成癮性的財務行為（我只提到了對購物的研究，但也可能是賭博或其他成癮性的財務行為），請你一定要尋求幫助。如果你因此而負債，可以向債務顧問、諮詢師或心理治療師尋求諮詢。除非你解決了導致你購物、賭博或其他財務衝動性習慣的潛在原因，否則世界上所有的書籍和課程都無法幫助你。

麥特．諾夫斯（Matt Noffs）以及基蘭．帕爾默（Kieran Palmer）在他們的著作《上癮？》（Addicted?）中，談到了一個迷思：

你可能有一個成癮的人格，並且很少有證據支持這一論斷。事實上，當我們開始發現為什麼自己會對某些東西上癮—例如毒品、性、電動遊戲、應用程式、智慧型手機、網路—我們很容易發現反覆出現的模式。

但是，根據諾夫斯和帕爾默的說法，上癮不是一種疾病，也不是一種單一的綜合症或道德缺失。它既不是惡也不是善。相反地，它是多方面的，自然的，會在我們生活中的某個階段以不同的方式發生在我們大多數人身上。

生活正在給我們這些有衝動傾向的人（包括我自己）提供工具，讓我們在財務上把自己搞砸。從移動購物設備（我們的手機）到方便的信貸和「先買後付」平臺，人們比以往任何時候都更容易養成衝動性的財務行為，卻不知道如何停止。

企業受到股東的鼓勵，以及他們增長利潤的需要，也會鼓勵消費者養成這種成癮的行為。

不相信我嗎？ 尼爾．埃亞爾（Nir Eyal） 以及瑞安．胡佛（Ryan Hoover）在《上鉤了：如何打造養成習慣的產品》（Hooked: How to build habit-forming products）一書中寫道：

當用戶感到有點無聊，就會立即打開Twitter，這就是一種習慣。他們會感到一陣孤獨，還沒來得及進行理性思考，就開始刷臉書。一個問題出現在他們的腦海裡，在他們搜索大腦之前，會先詢問谷歌。最先想到的解決方案就會占上風。在本書第1 章中，我們探討過養成習慣產品的競爭優勢。

現在，作者們使用了「養成習慣」這個詞，但你也可以很容易地用「上癮」或「成癮」來代替。

當我們考慮我們的金錢環境時，重要的是要明白，企業正在經由形成習慣或上癮的產品和技術解決方案，將我們置於財務失敗的境地。重要的是要建立一個環境，這樣你才不會成為它的受害者。

對我來說，在這本書中加入一個關於上癮和衝動的章節非常重要的原因之一，是我自己的家族史。我的家族世世代代都有成癮和衝動的模式，表現在酗酒、吸毒、飲食失調、工作時間等方面。

就我個人而言，我有強迫行為傾向。我過去被診斷患有創傷後壓力症候群（PTSD），在我的日常生活中仍然需要控制這些症狀。否則，當我有壓力時，就會表現為強迫性行為。這種行為包括無法應付聲音、光線和觸摸，結果導致我拚命控制自己不去接觸這些東西。正如我在第13章提到的，我有一套工具，我用它來管理我的壓力程度，因為我知道如果不這樣做，將會導致破壞財務的強迫行為，並藉此來重新獲得某種型式的掌控。當然，正如我在第13章中所描述的，這樣會造成反效果。

但正因為我生命中有此問題，讓我感受到如此混亂和不舒服，我才能對此有所作為。當我了解了自己的行為和傾向，並創造一個適合我的環境，我才能控制創傷後壓力症候群和相關強迫行為對我的生活和財務的影響。

現在，如果我能公開聲明，我是個天生擅長理財的人，你當然也能。但承認我容易受到強迫性行為的影響，這對我的財務狀況會構成問題，這還只是第一步。

第二步是儘量減少這種行為的影響，透過與一名非常好的治療師合作，了解我的財務表型，並創造一個適合我的金錢環境和習慣。我所知道的是，如果你已準備好承認你的行為、你的表現，並且尋求幫助，我向你保證，你也可以做到這一點。

在這裡，我想溫柔體貼地指出，如果你知道或懷疑你的行為是因為沒有解決情緒上的問題，請尋求幫助。我知道先前提過了，但我還要再提一遍，因為它太重要了。如果你欠債了，可以尋求專業的財務諮詢，但我強烈建議你也去諮詢訓練有素的治療師。

承認自己無法應付問題沒什麼丟人的。

《金錢性格：找出你的生財天賦》。圖／采實文化提供

相信我。

你的衝動性或成癮性行為可能會讓你深感羞愧，但你並不需要被它們所定義或困住。

如果你懷疑自己遭受財務衝動或上癮的困擾，請理解這個問題在現代社會是真實而且普遍的，就像我一樣，請選擇尋求幫助。

(本文摘錄自《金錢性格：找出你的生財天賦》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)