《金錢性格：找出你的生財天賦》付錢時越心痛，越能變有錢？

2008年,美國經濟學暨心理學教授喬治.洛溫斯坦(George Loewenstein)發表的研究「吝嗇鬼和揮霍者」(Tightwads and Spendthrifts)發現,人們會感受到不同程度的「支付痛苦」。他總結道,根據痛苦的程度,決定了他們是「吝嗇鬼」或「揮霍者」。洛溫斯坦評論說,「人們不太可能從一個揮金如土的人變成努力存錢的儲蓄者,反之亦然⋯⋯也許這是遺傳的。」

然而,包括穆斯塔法博士在內,越來越多研究人員認為,儘管我們有花錢或儲蓄的傾向,但這種傾向是可以改變的。

她的理由是,「我們需要看看自己能控制的因素,」也就是一個人的思維和行為,「當一種屬於『正常』範圍的行為需要改變時,我們可以看到思維和感知的改變,這就強化了這種行為。」(這也表明,當行為超出正常範圍,比如上癮時,就不易改變。我們將在後面Part 3討論這一點)。

研究人員認為,有一種行為很容易改變,從而影響我們的感官系統或固有行為,那就是支付商品或服務的方式—無論是採用現金支付還是使用卡片、智慧型手機或「先買後付」平臺等非現金支付。

2019年,一項名為「現金、卡片或智慧型手機:支付方式的神經關聯」(Cash, Card or Smartphone: The neural correlates of payment methods)的研究中,五位義大利科學家研究了我們的大腦活動是否會受到支付方式的調節。

研究人員在論文中承認,數百年來,硬幣和紙幣的使用刺激了我們的感覺系統。他們想了解我們在使用數位化支付時,是否會受到同樣的刺激— 這項研究所指的數位化支付是用卡片或智慧型手機付款。

研究人員發現,使用現金付款時,大腦的腦島或疼痛區域會有更大的活動。換句話說,這個人經歷了疼痛,並產生了負面的反應。而當同一個人使用卡片或智慧型手機來支付時,檢測到的大腦活動卻要少得多。換句話說,它的傷害更小。人們的假設是,電子和數位化支付帶來的痛苦會更小。

為什麼疼痛很重要?研究人員表示,卡片和其他數位化支付方式「可能會緩解累積或支付金錢時產生的獎勵和後悔情緒」,而這對我們的消費行為會產生負面的影響。我們比較少感到後悔,所以我們花得更多,相應地存得就更少。

因此,儘管我們個人可能會自然地傾向於以某種方式行事,但是現代社會正在使我們對消費和儲蓄模式失去敏感度,因為使用數位化支付使得痛苦減少了。消費者研究始終支持這些發現。2001年,麻省理工學院(MIT)的德拉曾.普雷勒和鄧肯.西梅斯特(Duncan Simester)發現,當消費者使用信用卡而非現金支付時,他們的消費額會高出1倍。

但這些研究對我們的財務意味著什麼呢?我們可能會透過花錢還是存錢來判斷自己是自我控制者還是非自我控制者,但我們能否找到一種方法來調節大腦和多巴胺水平呢?或者我們需要拒絕科技,只使用現金呢?我們應該現在就放棄,承認我們的基因在驅動和控制著我們,而現代社會讓我們不可能對此採取任何行動嗎?

好消息是,這些實驗的總體結果指出,我們可以振作起來,知道一旦理解了驅動我們行為的因素,就可以調整自己的行為或環境,以創造更多正面的財務結果。我們並不是靠拒絕現代科技成為隱士來做到這一點,而是透過觀察和認識到我們內在的財務行為,並開發獨特的系統,使我們在財務上受益。

事實上,我們可以做出一些改變來產生立竿見影的效果,比如有時從數位化支付轉換為現金支付。或者從其他地方找到多巴胺刺激,而不僅是靠花錢來得到快感。例如,我們有可能從其他地方接收到多巴胺,這可能包括照射充足的陽光、冥想、聽音樂、充足的睡眠、定期鍛煉、攝入益生菌、少吃飽和脂肪、多吃蛋白質,甚至做愛。

當然,雖然先天可以賦予一些人內在的獎勵系統,為他們帶來財務上的優勢,但你也有可能為自己創造環境類型,塑造一個類似的環境或新的途徑。這意味著你可以自行創造有利於自我控制的環境。

雖然了解我們天生的行為是有幫助的,但多數人都不是隨身帶著一群研究人員和科學家,來幫助發掘自己的財務DNA。這就是為什麼我開發了一個系統來幫助你確認自己在財務上,傾向於如何表現自己,這就是:你的財務表型。

了解你的金錢故事和環境是發現財務表型的第一步,而確認你的金錢類型則是第二步。

發現金錢類型(有可能是一種或多種類型的組合)可以幫助你的騎手準備管理大象的工具,引導牠走上你希望牠遵循的金融道路。

《金錢性格:找出你的生財天賦》。圖/采實文化提供

以下幾章將討論金錢類型的概念,並幫助你發現自己的金錢類型。金錢類型並非不良行為的藉口,也不是將你歸類為一種固定的行為方式。相反地,它們是設計來幫助你理解你天生如何處理自己的財務狀況,這樣你就能放大自己的優勢,最小化自己的弱點,並養成一套適合自己的財務習慣。

(本文摘錄自《金錢性格:找出你的生財天賦》,采實文化出版,未經同意禁止轉載。)