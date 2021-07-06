《金錢性格：找出你的生財天賦》要習慣談錢，你才會有錢

談到觀察財務特徵時，問題在於我們不習慣談論金錢，我們不常談論財務故事，也當然沒人會鼓勵我們去尋找和識別自己的財務行為模式。事實上，因為談論這些是「粗魯」或「不禮貌」的，我們經常被教導要停止或拒絕談論金錢。即使在我自己的家庭裡，雖然父親是會計師，我們也不會談論金錢和投資這類話題。

我知道有些家庭一直以來對收入和薪水這類單純問題都視之為「不禮貌」應避談的話題。就在幾年前，澳洲一位著名的女性媒體人物公開稱談論金錢和薪水是「愚蠢的」。我們不願意公開談論自己的財務狀況，這有什麼好奇怪的？

可悲的事實是，由於這些訊息，許多人覺得談錢或想錢會令人不安。這是令人尷尬，令人討厭的，而且，對一些人來說，還帶有一種羞恥感。

這就是為什麼開始研究財務例子之前，我要先研究先天和後天對身體結構的型態、特徵和影響。

當我們觀察自己的身高和體重，可能會識別出一種基因型態，它會決定我們可以長多高或我們的體形，但環境會對這些特徵有更大的影響。如果我們生長在一個有充足食物、陽光和鍛煉的環境中，就會長到基因設定的高度。然而，如果我們成長過程中沒有陽光，缺乏鍛煉，營養不良，那麼成長可能會受阻礙。換句話說，環境會對我們的健康產生負面影響。

大多數人都知道營養不良的孩子會比營養充足的孩子看起來更瘦小。然而，他們可能無法理解，如果不加以控制，這個營養不良的孩子成年後可能達不到潛在的身高。如果一個人的基因型態允許身高達到188公分，但童年時飲食很差，那麼他成年後的身高可能只有173公分。只有當我們接受了教養所帶來的影響之後，才能理解並計畫以獲取更好的結果。

也許，我們可能會觀察到一個人曝曬在太陽下，然後注意到他的皮膚變得越來越黑。我們根據這一觀察和經驗，可能很快得出結論：這是太陽造成的。現在，我們不需要了解太陽和皮膚變黑的科學關聯，因為自身的經驗和童年皮膚的變化，我們知道陽光照射和皮膚曬黑之間的基本關係。

但並非總是這麼容易得到如此直截了當的結論。比如，你知道火鶴生來是白色而非粉色嗎？這種粉紅色實際上是由牠們飲食中的生物體色素所引起。但因為這不是我們的經驗，所以我們不能僅透過觀察就得出結論，而是通過科學研究才知道。

了解我們的財務表型並不像觀察曬黑的皮膚那麼容易，這更像是觀察火鶴顏色的變化—我們也許能從別人身上看到最終的財務結果，但不知道他們如何達成。我們之所以了解曬黑及其對健康的影響，是因為已經從公共衛生媒體活動或學校和家長那裡獲得太多關於陽光照射的資訊。然而，當在觀察我們（或他人）的財務特徵時，我們在語言、教育或理解方面並沒有那麼廣泛。

但是，我們越是談論金錢，就越能意識到自己的行為，也就越能觀察到自己的財務特徵，就越容易明白自身的財務本質，以及環境如何影響或養成我們的理財行為。換句話說，發現、識別和理解我們的財務表型會變得更加容易。

我們想要發現自己財務表型的原因，與想要觀察環境對自身影響的原因一樣。我們希望獎勵對自己有利的財務行為，制止或最小化可能限制或損害自身財務可能性的行為。我們希望經由識別和促進財務上的「平衡利弊」行為來阻止財務上的「曬傷」。但更重要的是，我們還希望發現自己的優勢，並採取行動，以實現財務潛力。我們希望實現財務健康。

一旦明白我們在財務上掙扎的原因與了解數字和預算沒什麼關係，而是與自身的財務表型有關，我們就可以放鬆了。這並不是因為我們放棄了，也不是因為意識到基因裡沒有擅長賺錢的基因（你知道這沒什麼大不了），而是終於找到一種解釋，明白我們為什麼會有這樣的財務行為。

更重要的是，只要理解我們行為方式的原因，就能認識到自己財務表型的因果關係，並能建立獨特的習慣和系統，以確保我們不僅能發展財務彈性，而且可以在財務上蓬勃發展。

《金錢性格：找出你的生財天賦》。圖／采實文化提供

這個自我發現的過程是從理解你隨身的金錢故事開始，進而理解你內在如何對待金錢，也就是你的金錢類型。最後，你要建立一套適合自己的獨特理財習慣。這是一個強大的訂製方法，如果你採用了，它將引導你走向實現財務潛力之路。

(本文摘錄自《金錢性格：找出你的生財天賦》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)