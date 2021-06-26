如何成為股市贏家？巴菲特：先假設你一輩子只能投資20次...

我年輕的時候經常玩撲克，跟我一起玩的那個傢伙什麼事都不做，就靠賭輕駕車賽馬為生，而且賺了許多錢。輕駕車賽馬是一種相對低效率的市場，不像普通賽馬，不需要很聰明也能玩得不錯。我的牌友所做的就是把輕駕車賽馬當作職業。他投注的次數不多，只在發現定錯價格的賭注時才會出手。透過這種方式，在全額支付了馬會的17%費用以後，還是賺了許多錢。

你肯定會說那很少見，然而，市場並非絕對有效率的，如果不是因為這17%的管理費用，許多人都能夠在賭馬中贏錢。股市也一樣，只不過管理費用要低得多。股市的交易費用，無非就是買賣價差加上佣金，如果你的交易不是太頻繁，交易費用是相當低的。所以呢，有些夠狂熱、夠自律的精明人，將會比一般人得到更好的結果。

那可不是件容易的事。當然，有五成的人會在最差的一半裡，而七成的人會在最差的70%中。而有些人將會占據優勢，在交易成本很低的情況下，他們挑選的股票會獲得比市場平均報酬率更好的成績。

要怎樣才能成為贏家，而不是輸家？

在這裡，我們要重新看看彩池投注系統。昨晚我非常碰巧和聖塔安妮塔馬會（SantaAnita）的主席共進晚餐。他說，有兩、三個賭場跟馬會有信用協議，這些賭場其實比馬會厲害，它們開設場外賭盤，馬會在收取全額的管理費後，把錢付給那些繳了全額管理費後還是能賺到錢的贏家，結果大量的錢被送進拉斯維加斯賭盤。那些人很精明，連賽馬這麼不可預料的事情也能賭贏。

老天爺並沒有賜予人類全知全能的本事，但如果人們努力在世界上尋找定錯價格的賭注，老天爺有時會讓他們如願。聰明人在發現這樣的機會後，會狠狠下注。他們碰到好機會就下重注，其他時間則按兵不動。就是這麼簡單。根據我對彩池投注系統的觀察，和從其他地方得來的經驗，這麼做顯然是正確的。

大部分的錢是從十個機會上賺來的

然而在投資管理界，幾乎沒有人這麼做。巴菲特和我是這麼做的。大多數人腦袋裡有許多瘋狂的想法，他們不是等待可以全力出擊的良機，而是好像以為只要更加努力的工作，或者聘請更多商學院的學生，就能在商場上戰無不勝。在我看來，這種想法完全是瘋狂。

你需要看準多少次呢？我認為一生中不需要很多次。只要看看波克夏及其累積起來的數千億美元就知道了，那些錢大部分是由十個最好的機會帶來的，而那是巴菲特努力一輩子取得的成績；他是一個非常聰明的人，遠比我能幹，而且非常自律。我並不是指他只看準了十次，我想說的是：大部分的錢是從十個機會上賺來的。

當你遇到好機會，就全力出擊

所以如果能夠像彩池投注的贏家那樣思考，就能得到非常出色的投資結果。股市就像一場充滿胡說八道和瘋狂的賭博，偶爾會有定錯價格的良機。你可能沒有聰明到一輩子能找出一千次機會的程度。當你遇到好機會，就全力出擊。就是這麼簡單。巴菲特在商學院講課時，曾告訴學生：我用一張考勤卡就能改善你最終的財務狀況；這張卡片上有二十格，所以只能有二十次打卡的機會，這代表你一生中所能擁有的投資次數。當你把卡打完之後，就再也不能進行投資了。

他說：「在這樣的規則之下，你會真正慎重考慮你做的事情，你不得不花大筆資金在真正想清楚的投資項目上。這樣你的報酬會好得多。」在我和巴菲特看來，這個道理極其明顯，但基本上不會在美國商學院的課堂上被討論，因為這並非傳統智慧。

波克夏最嚴重的錯誤

波克夏做過最嚴重的錯誤是坐失良機。我們看到了許多好機會，卻沒有採取行動。這些是重大的錯誤，因此損失了幾十億美元。而我們還不斷在犯這樣的錯，雖然努力改進，但還無法完全擺脫。這樣的錯誤有兩種：一是什麼也不做，巴菲特稱之為「吮吸我的大拇指」；二是有些股票本來應該買很多，但是只買了一點。

在差點犯下沒有購買喜詩糖果的大錯之後，我們仍多次犯了同樣的錯誤（曾經因為沃爾瑪的股價上漲了一點點而放棄買進， 結果少賺了一百億美元） 。很顯然， 我們學習速度太慢。這些機會成本並沒有反映在財務報表上，但讓我們失去了幾十億美元。錯失良機的錯誤（是無形的），絕大多數人並未注意到。但我們會主動說出我們犯下哪些錯失良機的錯誤。

書籍簡介 窮查理的普通常識（增修版）：巴菲特50年智慧合夥人查理．蒙格的人生哲學 作者：查理‧蒙格Charles Thomas Munger 出版社：商業周刊 出版日期：2019/4/2

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