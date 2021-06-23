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執迷不悟！夫拿共同存款玩股票賠錢 妻求助獲「自保一招」

聯合新聞網 / 綜合報導
台股正熱，不少人把儲蓄投入股市，但並非所有人都能大賺一票。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股正熱，不少人把儲蓄投入股市，但並非所有人都能大賺一票。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

夫妻難免會遇到財務觀念分歧，如何找到平衡點，是婚姻能否延續的關鍵。一名孕婦的丈夫近來沉迷投資虧錢，連兩人共同存款都賠進股市，擔心不已的她因而上網尋求協助。對此不少網友勸她快想好退路，也有人建議一定要先去辦理「夫妻財產分開制」。

「怎麼勸先生腳踏實地？」一名懷孕4個月、在家安胎的女網友在網路論壇「Dcard發文求助，提到結婚約2年，即將迎接第1個孩子的到來，但丈夫聽從朋友建議，近來沉迷股票、電商等投資，不只個人存款，連兩人的共同存款都先斬後奏投進去。

她憂心的說，目前投資都是虧損狀態，而且越虧越恐怖，問先生孩子出生該怎麼辦，得到「到時候就回本了」的回應，然而現在卻是連生活費都拿不出來，婆家還因此給錢支應；她向娘家求救，也被問要不要出去工作，但她考量身體和孕婦求職的現實情況，認為無法馬上解決困境。她強調丈夫對自己很好，是為了家庭才想增加「被動收入」，因此發文詢問「該如何叫醒她先生」。

網友們見狀紛紛表示「不妙」，指出丈夫有賭徒性格，要發文者「做最壞打算」，「在他還沒去借貸前趕快去辦夫妻財產分別制，不管最後如何，一定要先做！」、「最好之後孩子補助都由妳自己領，你們共同存款也不要再存了！要收好自己的存摺和重要證件（小心借高利貸）」、「離婚要脅，叫他把妳的錢還來，然後記得跟娘家關係要好，以後要逃的時候才有地方去」、「剛接觸的話讓他慘賠一次就會嚇到了，不過就是要辛苦一陣子，而且之後最好分開管錢，甚至是妳幫他管錢」。

但也有網友認為投資並非壞事，重點是心態，「妳先生一定是想給妳跟孩子更好的未來才會一頭栽入股市，股票就是現在賠個幾%，只要不是炒股的妖股，大部分最後都會再漲回來…建議先生可以拿30%的存款投資，並且請他用他自己的錢比較好」、「不要把投資看得太壞，妳先生的問題出在沒有跟妳商量好財務分配，以及妳不確定他知不知道自己在幹嘛，這兩點才是最傷的」、「投資本有風險，雙方應該多溝通，妳可以幫忙規劃，不要讓他把雞蛋都丟在同一個籃子」。

Dcard 台股

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