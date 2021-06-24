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你也陷入「假精緻」幸福陷阱？小心被掏空變得更窮……

聯合新聞網 / 小花平台保險+
時下不少年輕人很在乎自己的社群平台有多少人來按讚，不只親朋好友甚至是陌生人，按讚數愈多愈好，「有了臉書、IG平台按讚，你才會發現原來自己也是很虛榮的。」 圖／小花平台保險+提供
時下不少年輕人很在乎自己的社群平台有多少人來按讚，不只親朋好友甚至是陌生人，按讚數愈多愈好，「有了臉書、IG平台按讚，你才會發現原來自己也是很虛榮的。」 圖／小花平台保險+提供

小編最喜歡的日本女星、有「日劇女王」之稱的松嶋菜菜子，最讓人印象深刻的，她在《大和拜金女》一劇中，將一直虎視眈眈想要嫁給有錢人的拜金空姐神野櫻子一角，演繹得維妙維肖：從小生長在貧困的漁家，高中畢業後選擇了最容易結識有錢人的空姐為職業，為了讓自己永保光鮮亮麗的外表，她將幾乎所有的薪水都花費在自己的穿著打扮上，並打從心底下了決定，要在最有價值的年紀、28歲前把自己嫁出去。

就這樣，神野櫻子不惜一切代價想要跨入「豪門」，甚至把婚姻當作是「做生意」，就在她自以為所謀劃的一切即將成功之際，竟與一名落魄賣魚的數學家談起戀愛，最後她放棄了原先誓言要嫁入豪門的婚姻、兩人相守在一起。

求社群平台按讚「假精緻」，你被戳中了？

其實，在現今社會裡，像神野櫻子一樣愛慕虛榮、追求物質的年輕人還真不少，先前在小花平台《求臉書按讚「假精緻」年輕人，你被戳中了嗎？》一文中，就曾經提出「假精緻」一詞，指出時下不少年輕人很在乎自己的社群平台有多少人來按讚，不只親朋好友甚至是陌生人，按讚數愈多愈好，「有了臉書、IG平台按讚，你才會發現原來自己也是很虛榮的。」

舉一個實際案例來說，小編曾經看過一則新聞報導：一名正值風華正茂的女大生，每天很用心地經營自己社群平台，經常不惜花大錢買來一堆可以用來美化照片主題的輔助「道具」，像是乾花裝飾品、時尚小盆栽及異國味十足的餐盤、杯子、桌巾……等，為的就是要拍攝出高級感滿分的餐桌美照、期能獲得無數個按讚。

除了上述這些裝飾道具所費不貲外，如果再加上拍照不可或缺最基本的相機，總計加起來所需花費可能相當於一名小資上班族的工作月薪。

然而，就在這一張張美麗的照片背後，很難想像竟是一堆謊言堆砌而成的「假象」，事實的真相卻是這樣的：在歐式高質感的印花桌墊上，裝盛豐盛又精緻的英式下午茶餐點，其實這張照片是在一間凌亂的房間裡、特別挪出一處平整的床舖上拍出來的；另外還有整個桌上擺滿了各式各樣、琳瑯滿目的化妝品，原來是在其亂無比的餐桌上、盡量騰出空間的小角落拍出來的……。

就上述實際案例來說，可能很多人會覺得很不可思議，但是其實現實生活中這樣的人還真不少，「照片呈現出來的一片美好，拍攝地點竟亂得像一團亂麻」，卻也殘酷道出時下年輕人「假精緻」真實的一面。

相較於「假精緻」，以下引述暢銷書《你並非一無所有：你還有病及未拆的快遞和未完成的夢想》一書中，作者列舉掌握「真精緻」的5個金句分享：

重點1、誇耀出來的「精緻」，等同於虛榮心。

重點2、「假精緻」榨乾的不僅是錢包，還有內心；而虛榮心是魔鬼，會把一個原本就不富裕的人 折磨得更窮。

重點3、許多精緻或許藏在別人看不見的地方，它與金錢無關，不是物質的堆砌，而是一種由內而外的生活態度。

重點4、不要讓你的光鮮亮麗最後都變成了虛有其表，唯有你的價值配得上野心，錢包才能滿足一部分的欲望。

重點5、真正的儀式感是將平常、細碎，甚至有點糟糕的生活，過得認真而講究、過得成綻放的花朵。

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