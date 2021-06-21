辦17張信用卡都不刷！他揭「致命原因」網秒懂

現在行動支付相當方便，也非常多人習慣以信用卡付款購物，享受高額回饋及其便利性。對此便有一位網友於日前發文，說明自己總共擁有高達17張信用卡，但卻是一張都沒有刷，他藉此詢問「誰跟我一樣皮包一堆卡片，但根本也沒辦法刷的，或是一但刷了就可能跑路的？」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文說明，之前有網友貼出自己信用卡額度30萬，被許多網友說是炫富，但身為一個常逛「卡版」的人就知道，上面很多人都是50萬到百萬額度的，30萬真的先不要拿出來丟臉。原PO也點出重點，其實辦了這麼多張卡，能刷的真正有幾個？就像自己辦了17張卡，皮包裡面一堆卡，但根本沒辦法刷。

此文一出，不少網友便紛紛回應自己使用信用卡的心得，「沒半張信用卡路過，我都刷別人的XD」、「來，這邊出門刷悠遊卡路過」、「刷了50萬100萬還能在當月還清才是炫富」、「跟我一樣，我七張卡一張都不敢刷，額度3萬而已，七張也有21萬了，刷了繳不出來XD」、「我都不敢提升額度怕亂刷」、「真的刷出來也還不出，辦心酸的」。

但也有網友提醒，其實擁有幾張信用卡並不重要，重要的是要付得出那些刷卡的金額，「有卡真的不是重點，重點是刷了繳得出來」、「有卡有什麼好炫富的，有存款不動產才是真的」、「真正的有錢人，只需要一張卡，不有錢的辦再多都不敢刷，因為還不出來」、「重點不在額度，重點在於還款能力啊」、「卡多不代表有錢，不然卡奴從哪來」。