聽新聞
test
0:00 / 0:00
辦17張信用卡都不刷！他揭「致命原因」網秒懂
現在行動支付相當方便，也非常多人習慣以信用卡付款購物，享受高額回饋及其便利性。對此便有一位網友於日前發文，說明自己總共擁有高達17張信用卡，但卻是一張都沒有刷，他藉此詢問「誰跟我一樣皮包一堆卡片，但根本也沒辦法刷的，或是一但刷了就可能跑路的？」
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文說明，之前有網友貼出自己信用卡額度30萬，被許多網友說是炫富，但身為一個常逛「卡版」的人就知道，上面很多人都是50萬到百萬額度的，30萬真的先不要拿出來丟臉。原PO也點出重點，其實辦了這麼多張卡，能刷的真正有幾個？就像自己辦了17張卡，皮包裡面一堆卡，但根本沒辦法刷。
此文一出，不少網友便紛紛回應自己使用信用卡的心得，「沒半張信用卡路過，我都刷別人的XD」、「來，這邊出門刷悠遊卡路過」、「刷了50萬100萬還能在當月還清才是炫富」、「跟我一樣，我七張卡一張都不敢刷，額度3萬而已，七張也有21萬了，刷了繳不出來XD」、「我都不敢提升額度怕亂刷」、「真的刷出來也還不出，辦心酸的」。
但也有網友提醒，其實擁有幾張信用卡並不重要，重要的是要付得出那些刷卡的金額，「有卡真的不是重點，重點是刷了繳得出來」、「有卡有什麼好炫富的，有存款不動產才是真的」、「真正的有錢人，只需要一張卡，不有錢的辦再多都不敢刷，因為還不出來」、「重點不在額度，重點在於還款能力啊」、「卡多不代表有錢，不然卡奴從哪來」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言