如何十年內達成財務自由？ 學會從「終點」回頭看，幫你省下走冤枉路的時間

摘要 想要投資致富，又不想天天看盤、日日操煩，身累心也累，該怎麼做？ 財經暢銷作家麥可．勒巴夫教你既能賺飽錢，也能過上理想人生的祕密。

「長期投資很慢，有沒有賺更快的方法？」這是我最常被人詢問的問題之一。好幾年前我開始學投資的時候，曾在許多書籍和資料上看到：股票長期投資年化報酬率大約是八%上下。

當時我對這個數字很困惑，因為無論我怎麼算，如果只靠一般台灣上班族薪水及投資累積財富，想達成初步的財務自由，最快也要二十年的時間以上，這還是假設每月至少投入三萬元以上資金才可能達成。

那時我在電腦前看著EXCEL的結果想了很久，還是不明白到底是哪裡出錯了？如果電視、雜誌、網路上的資訊都告訴我們投資很重要、靠投資能達成財務自由，那為什麼需要這麼久，最少動輒二十年到四十年？這還是假設沒有遇到意外的情況。

當時的結論是：「八%或一○%報酬率太低、太保守了，我應該能夠試著創造更高的報酬率。」許多人在剛開始學投資時，也可能得到和我一樣的結論，進而開始學習各種投資方法與工具，試圖要「戰勝市場」。

在今天看起來，當時的想法源自於知識不足，對於市場認識太少。八%報酬率對如今的自己來說，其實已經是很不錯的數字了。現在我會選擇用最簡單的被動投資方法管理自己一半以上的資金，這對我來說是最輕鬆的方式。

到底有沒有能幫自己更快達成財務自由的方法？我認為有兩點是關鍵：

1. 試著從終點往回頭看，能省下許多走冤枉路的時間

2. 一個人能投資的資源並不是只有金錢

假設手上有五千萬元，你會怎麼安排自己的投資與生活？

假設手上有五千萬元，你會選擇有機會創造高報酬，但一覺醒來可能會損失一○%的投資方法嗎？當資金五千萬元時，損失一○%就是五百萬元，雖然這有可能只是帳面上的損失，但想必會讓人晚上很難安心睡覺。

如果最終你並不會選擇這種投資方法，那從現在你就應該避開這種方法。同樣的，如果擁有足夠財富，你不會希望天天看盤做研究，因此需要花大量時間看盤做研究的方法，你從現在就應該要避開。

那時會開始注重健康、擔心突如其來的意外造成巨大損失，因此你現在就該開始幫自己規劃運動和調整飲食，以及思考應該要準備怎樣的保險。從終點回頭看、以終為始，可以幫我們在人生與財務規畫上，省下許多走彎路的時間。

投資自己，而不是只投資金錢

很多人覺得投資理財就是如何有效率運用資金，但我覺得這樣定義太狹隘。所謂投資理財，就是有效率運用各種資源的能力。一個人即使沒有太多資金可以投資，也仍然擁有其他重要的資源，包含時間、知識、人脈等，這些資源只要好好運用，就擁有非常巨大的潛力。

《賺錢，也賺幸福》的開頭提到一個重要的規則——勒巴夫定律：主動積極投資自己的人生，被動投資你的金錢。然而大多數人的做法都相反，往往是主動投資金錢、被動投資人生。把「投資」當成是最重要的資產，卻把「自己」這個金礦擺在一邊。主動投資並不是壞事，但對於沒有太多資金的人來說，時間花在投資自己的人生上，是更有效率的分配，也是縮短達成財務自由時間的關鍵。

有句話說：下班後黃金三小時，決定了人與人的差距。時間管理、尋找自己的價值，這些看起來是個跟投資理財無關的議題，但實際上卻是影響個人財富的關鍵，如果每月能投入的資金不再是三萬元，而是三十萬元，財務自由的時間會縮短到不用十年。這看起來很困難，但的確有許多人辦到，而你得先從改變投資時間的方式開始才有可能達成。

一本通往財務自由的書

如果一本書只告訴你投資方法，就像前面提到的，一般人無論再快都還是需要二十年左右的時間，才能達成初步的財務自由。《賺錢，也賺幸福》談的是真正的快速累積財富方式，從收支管理、時間規畫、對事業的思考，到簡單的投資與資產配置觀念，以及保險和退休規畫。更快達成財務自由的關鍵，是簡單的投資方法，加上投入時間專注在自己的事業上。

也許你必須對自己有足夠信心，才能相信這樣的成果會比花時間在投資上更好。但看完這本書時我感觸很深，因為書中描述的內容跟自己一路走過來的體悟和感受完全一樣。這種感受是抽象的，並不像任何投資操作方法一樣具體。如果把這本書給十年前的自己，也許當時的我依然很難體會，改變財務的關鍵，原來是這些看起來很簡單的選擇。最後希望這篇推薦序，能夠讓正在閱讀的你，更加了解作者想傳達的理念。

書籍簡介 賺錢，也賺幸福：讓你累積財富、享受人生的理財魔法書 The Millionaire in You: Ten Things You Need to Do Now to Have Money and Time to Enjoy It 作者： 麥可．勒巴夫 原文作者： Michael LeBoeuf 譯者： 李振昌 出版社：商業周刊 出版日期：2020/02/06

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