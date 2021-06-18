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總是亂花錢？日專家提「整理存錢術」讓錢自動流向你

聯合新聞網 / 小花平台保險+
絕大多數人之所以沒有錢，最大的原因還是來自於胡亂花錢。有日本理財專家就指出，亂花錢的最大癥結點在於「缺乏整理」，自然對於金錢愈來愈沒有真實的感覺。 圖／小花平台保險＋提供
絕大多數人之所以沒有錢，最大的原因還是來自於胡亂花錢。有日本理財專家就指出，亂花錢的最大癥結點在於「缺乏整理」，自然對於金錢愈來愈沒有真實的感覺。 圖／小花平台保險＋提供

想要存錢，先要控制好自己的消費慾望，並量入為出，才能有效提高個人存款數字，絕大多數人之所以沒有錢，最大的原因還是來自於胡亂花錢……，相信這個道理人人都懂；只是，你曾想過為何會胡亂花錢？有日本理財專家就指出，其中最大癥結點在於「缺乏整理」，自然對於金錢愈來愈沒有真實的感覺，久而久之即便將金錢花在錯的地方，也不痛不癢、毫無知覺。至於要如何整理金錢？該名日本理財專家提出「整理存錢術」5要點，教你從日常生活著手、善用整理減少胡亂花錢的壞習慣。

要點1、想要存錢，就從「整理錢包」做起

針對時下年輕人喜歡在錢包裡塞入許多張信用卡的行為，該名日本理財專家感到很不以為然，他認為，比起分散使用多張不同信用卡，還不如只使用同一張信用卡、將所有的花費集中一起，才能有效累積紅利點數回饋。

此外，他也建議，盡量將錢包裡蒐集的折扣優惠券全部丟掉，原因不外乎看了這些折扣優惠券，很容易就會被激起購買的慾望，「原本平時根本不會去的店家，為了把這些折扣優惠券用掉，不僅多花錢甚至多買了原本就沒有必要的東西。」

要點2、整理錢包後，也別忘了「整理銀行戶口」

這個重點與前述「整理錢包」有異曲同工之處，該名日本理財專家建議，平時只需有一個銀行帳戶來管理現金流量即可，銀行帳戶太多反而更難管理金錢；舉例來說，分別從兩個不同帳戶提領100元，如果單就一個帳戶來看，提領100元感覺不多，其實已經提領了200元……，像這樣可能在不知不覺中多花了錢而毫無自覺。

要點3、「整理冰箱」，小心金錢冰到腐爛了……

該名日本理財專家指出，冰箱裡的食物等同於金錢，買得太多，放久了容易腐爛變質；同樣的，金錢也跟著在冰箱裡慢慢地縮水了，「食物都是花錢買來的，食物可以說就是金錢！」因此他建議，在購買食材前，先擬定好一周的採買清單，為的是要避免「衝動購物」，沒有計畫地只是一味地購買食材，最後在冰箱裡放到過期壞掉，只是為無謂的浪費食物和金錢。

要點4、「整理住家」有助於降低購物慾望

該名日本理財專家直指，要確認一個人的金錢態度，從他的居家環境其實就可窺探一二；他以自己為例，平時在家裡，客廳地板上要淨空、不能擺放任何物品，還有買新衣服的最高原則，要先丟掉一件才能再買下一件……，以此一邊整理住家，也能愈住愈有錢！

另一方面，也要小心一些容易犯的通病、經常幫自己的購買行為「找藉口」，諸如：「錯過這次特價就沒有機會了」、「先買起來放著，總有一天用得到」……，事實上經常無意識的花掉許多不必要花的錢，家裡的雜物也愈積愈多，可見隨時整理好居家環境是有其必要的，有助於降低購買新物品的慾望。

要點5、「整理收入和開支」跳脫衝動購物的漩渦

最後的一個重點，該名日本理財專家提醒，一定要落實每天記帳的習慣，詳細紀錄每天的收入和開支，同時幫自己安排合理的消費預算，並控制好每天的消費金額，這樣才能有效加快存錢速度、成功跳脫衝動購物的漩渦！

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