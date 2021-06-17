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想退休發現存款不夠怎麼辦？善用3解方老後也能過得好

聯合新聞網 / 小花平台保險+
當存錢速度愈來愈趕不上退休年齡時，老後退休生活確實令人堪慮。 圖／小花平台保險+提供
當存錢速度愈來愈趕不上退休年齡時，老後退休生活確實令人堪慮。 圖／小花平台保險+提供

在今天經濟不景氣的大環境下，對於許多人來說，「退休樂活」可能是遙不可及的夢想……，為了盡可能更靠近夢想並達成目標，你曾經努力做過哪些準備？小編在公司的一位前輩以親眼見過的許多案例建議，最好從40歲開始就懂得「開源節流」，更重要的是，平時要有存錢儲蓄的習慣，因為往往人算不如天算，偏偏存錢的速度總是追不上花錢的速度，等到屆齡退休時，才發現原來自己根本還沒有「攢夠錢」，都為時已晚了。

平平都是奮鬥了大半輩子，為什麼有些人可以享受退休樂活人生，而有些人卻是捉襟見肘、全指望子女奉養？這主要的關鍵還是在於有沒有存夠退休金？當你的存錢速度愈來愈趕不上退休年齡時，老後退休生活確實令人堪慮！《華爾街日報》專欄作家魯芬納赫（Glenn Ruffenach）提出3個解救方法：即便已屆退休年齡，還沒有存夠退休金也不打緊，仍有機會贏回理想的退休人生。

方法1、繼續工作、持續賺錢

隨著醫藥科技進步，現代人平均壽命愈來愈長，根據「美國泛美退休研究中心」一項最新研究顯示，絕大多數美國人預期個人退休年齡將會延後，甚至等到65歲後才會退休或是根本沒有退休的打算，另有少部分人則計畫從正職工作退休後，再找一份兼職工作繼續賺錢，這與魯芬納赫提出的第1個解救方法：「繼續工作、持續賺錢」不謀而合。

魯芬納赫指出，一般人發現個人退休存款不夠時，最常見的應對措施通常是「繼續工作、持續賺錢」；只是，如果遭遇不可預見的狀況時，已無法再「繼續工作、持續賺錢」，像是因為被公司資遣、個人健康問題或是其他家庭因素等，而不得不提早退休，就要考慮採取以下另3個方法。

方法2、財務獨立、提早退休

由美國一群年輕工作者發起的「財務獨立、提早退休」（F.I.R.E）運動，這4個英文單字分別為「Financial 」、「Independence」、「Retire」及「Early」，他們極力主張在40歲時退休，善用財務規劃達到財富自由，遠離被工作綁架的生活，「等到65歲才退休太老了，且在人生最精華的時光，卻要埋首工作根本是在浪費生命。」

有關「F.I.R.E」運動的具體作法，就是省下高達7成的薪水，將「節儉精神」貫徹到日常生活中，諸如：走路上班、吃即時食品、嚴格控管日常生活帳單金額及省下額外的娛樂花費……等；魯芬納赫對此指出，儘管這樣的觀念和做法略顯極端，由此延伸而出的節儉精神貫徹到各式各樣生活細項的做法，很值得退休世代參考，用以檢視個人花錢習慣和生活用度。

方法3、定期檢視支出狀況

最後，魯芬納赫強調，透過記帳來檢視個人支出與預期是否相吻合，可以清楚知道金錢的流向以更有效控管一些不必要的支出，「光是聚餐、旅遊、養寵物……等，可能就耗費一大筆金錢，千萬別小看『小錢』的威力，積少成多也足以讓人咋舌！」

「許多老一輩的美國人，不僅沒有累積積蓄，到了退休年齡，甚至還負債累累……」魯芬納赫除了極力主張「嚴格控管日常支出」外，另也呼籲趁年輕時，建立正確的金錢觀與價值觀，再挑選最適合自己的投資工具、盡快達到「財富自由」，及早為退休生活做好準備。

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