疫情延燒媽媽也多頭燒 專家建議這些保險保障要先做好

新冠肺炎疫情持續延燒，全國各級學校停課延至6月14日，在得知這個消息後，包括小編在內，身邊周遭的朋友、同事，莫不一片譁然，也少不了陣陣哀嚎聲：「誰來告訴我這是假消息？」作為職業婦女，一邊居家辦公、一邊照顧孩子，還有永遠做不完的家事……，許多人自嘲：「還沒等疫情過去，就先得憂鬱症了！」確實，值此非常時刻，千萬別自亂陣腳，唯有先穩住自己，才能有餘裕照顧好家人；小花平台提醒所有的媽媽們：「工作、家事、孩子，讓妳的壓力大到爆表？及早為自己做好保險保障規劃，就是給家人一輩子最棒的禮物！」

千禧世代、X世代、橘世代媽媽保單規劃比一比

為因應人生不同階段的理財需求和人身風險，小花平台保險顧問建議，趁著年紀輕、體況較佳時，及早為自己做好老年保障規劃，同時不要忘了定期檢視自己與家人的保單，以防當突如其來的風險出現時，可以感覺有了依靠，不致驚慌失措，家庭經濟也能暫時獲得保障。

以下小花平台保險顧問針對不同世代媽媽提案寵愛自己的投保妙招，趕快來看看自己屬於哪一世代媽媽、又該如何妥善安排個人保障規劃？

「千禧世代」媽媽（年齡介於31歲至41歲）

提早為養老做打算並著手規劃健康醫療保障

一般來說，這個年齡段的媽媽通常已經成立了自己的小家庭，除了需要負擔子女的開銷外，通常父母已屆高齡，另需要額外負擔父母的醫療費用和日常照顧，這也就是所謂的「三明治族群」，不僅要面對來自工作的壓力，還得同時把家庭照顧好，可謂是蠟燭兩頭燒。

小花平台保險顧問指出，「千禧世代」通常對於數位工具很在行，不妨善用時下流行的網路投保，便利、快速且即時，像是定期壽險、實支實付型醫療險及意外險等，都是可以作為優先考慮的險種，「上網買保單最大的優勢，就是不受時間和空間的限制，隨時隨地都能上網投保，對於忙碌的職業婦女而言，可以省去不少麻煩。」

「X世代」媽媽（年齡介於41歲至55歲）

除了意外＋醫療外，還要留意防癌和失能

年齡介於41歲至55歲的「X世代」媽媽，除了要面臨職場與家庭的壓力外，考量人到中年，罹患疾病的機率也會大增，像是近來奪走許多年輕生命的心腦血管疾病，就是隨著年齡層增長，致死率也大幅提高，更不用說過了40歲這個敏感年紀，根據國外醫學發表，40歲以後身體各種機能開始衰退，不啻為人體健康的分水嶺！

小花平台保險顧問分析，40歲這個年紀說是家庭的中流砥柱一點也不為過、對於家庭貢獻最大的階段，建議在「保險必須是身體健康時才買得到」的前提下，盡可能及早投保、避免帶病投保的事情發生，尤其是堪為「天王級」4大保險保障：意外、醫療、癌症、失能（或是重大傷病），更是不可或缺的。

「橘世代」媽媽（屆齡退休年齡）

做足保障，為自己預約無憂的老後

今天醫療科技日新月異，平均餘命也不斷延長，根據衛福部最新「國人健康平均餘命」統計，國人平均壽命為80.69歲，健康餘命達72,28歲，再創高點，而不健康生存年數也達8.41年，創下史上新高點，也就是說，老年人至少有8至9年的時間，必須仰賴醫療或是他人照護，才得以維持生命。

小花平台保險顧問建議，上了年紀的媽媽，不妨以威脅老年人生命及健康的元兇的「跌倒」，作為個人保障優先規劃重點。事實上，老年人跌倒的機率非常高，根據統計，國內65歲以上老年人平均每6人中就有1人曾經有過跌倒的經驗，其發生頻率之高，僅次於車禍意外，高居老年人事故傷害死因第2名。

有關跌倒，除了做好預防跌倒的日常保健工作外，有哪些保險可以理賠？小花平台保險顧問表示，如果是一般的擦傷或是挫傷，到醫院或是診所門診，可以申請意外險的實支實付理賠；至於較為嚴重的骨折，不論有沒有住院，包括：意外險的住院日額和骨折險都可以申請理賠，「當需要住院治療時，除了意外險的住院日額和骨折險外，如果不幸身故，壽險和意外險都會理賠。」