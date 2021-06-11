準退休族如何做好保險規劃？這2大重點你要掌握

現代人風險意識高漲，不只中老年人，許多年輕人也熱衷買保險，無論保險密度或是滲透率都迭創新高！從年輕小資族到中年上班族再到老年退休族，各個不同年齡階段如何為自己做好保險規劃？在每周小花平台保險專題都有深入分析與建議，大原則不外乎依照個人實際需求選擇適合的保險保障「把錢花在刀口上，別落入『花錢保辛酸』的迷思！」

本周小花平台從中年上班族和老年退休族角度切入，各自的人生風險保障該如何規劃？小花平台保險顧問提醒，最好趁年輕時為自己撐好保險保護傘，一定是愈早買愈好；但是如果錯過了最佳投保時間，甚至過了40歲還沒有買保險，那可要特別注意了，尤其年紀愈大，意外傷害和醫療照護保障絕不可少！

首要不可忽略的意外風險

首先是意外傷害保障，以此次台鐵太魯閣號出軌事故為例，其中有不少乘客是趁著清明連假攜家帶眷一同開心出遊，卻不幸搭上了這班「死亡列車」，裡面不乏有許多是肩負家庭經濟支柱者，發生這樣的不幸，對其家人而言，無疑是雪上加霜，此時意外加上醫療的保險正好可以派上用場。

專家指出，意外險具有低保費、高保額的保單槓桿特性，是各個年齡層個人保險規劃清單中不可或缺、一定要有的保險商品。 圖／小花平台保險+提供

小花平台保險顧問指出，意外險具有低保費、高保額的保單槓桿特性，是各個年齡層個人保險規劃清單中不可或缺、一定要有的保險商品，最大優勢在於可以規劃較高額的死亡給付，未雨綢繆及早保障家人生活無虞。

另一方面，隨著年齡的增加，到了50、60歲以後，體力每況愈下、手腳也不似以往靈活，諸如：跌倒、骨折……等風險大增，相關意外醫療、意外死亡及失能給付的規劃，唯有提早準備才能確保萬無一失。

更重要是建立足夠醫療保障

其次是醫療照護保障，不要以為年輕身體就百病不侵，更不用說年齡愈大，身體的病痛似乎也愈來愈多，往返醫院便成了家常便飯；如果能提早準備退休生活，透過保險規劃提升退休品質及醫療照護，才不致手忙腳亂、手足無措，像是實支實付型及日額型醫療險、癌症險、重大傷病險及重大疾病險就是一定要考慮的4個險種。

為自己規劃完善的醫療保障，對於每一個年齡層的族群來說，都是很重要的，尤其是上了年紀以後更要特別留意，因為等到有了一定的年紀，身體三不五時出現病痛，才開始想要增加個人醫療保障，此時保費相對較高，固定薪資收入卻已今非昔比、大不如前，建議以「定期險」節省保費為優先，行有餘力再來規劃其他的險種。