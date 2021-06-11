快訊

只有台灣以免疫橋接取代三期試驗？陳時中承認了

醫院用品來不及拆就走了 恩主公醫師含淚寫臨床實記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

準退休族如何做好保險規劃？這2大重點你要掌握

聯合新聞網 / 小花平台保險+
中年上班族和老年退休族在保險上應注意意外傷害和醫療照護的保障。退休族示意圖。 本報資料照片
中年上班族和老年退休族在保險上應注意意外傷害和醫療照護的保障。退休族示意圖。 本報資料照片

現代人風險意識高漲，不只中老年人，許多年輕人也熱衷買保險，無論保險密度或是滲透率都迭創新高！從年輕小資族到中年上班族再到老年退休族，各個不同年齡階段如何為自己做好保險規劃？在每周小花平台保險專題都有深入分析與建議，大原則不外乎依照個人實際需求選擇適合的保險保障「把錢花在刀口上，別落入『花錢保辛酸』的迷思！」

本周小花平台從中年上班族和老年退休族角度切入，各自的人生風險保障該如何規劃？小花平台保險顧問提醒，最好趁年輕時為自己撐好保險保護傘，一定是愈早買愈好；但是如果錯過了最佳投保時間，甚至過了40歲還沒有買保險，那可要特別注意了，尤其年紀愈大，意外傷害和醫療照護保障絕不可少！

首要不可忽略的意外風險

首先是意外傷害保障，以此次台鐵太魯閣號出軌事故為例，其中有不少乘客是趁著清明連假攜家帶眷一同開心出遊，卻不幸搭上了這班「死亡列車」，裡面不乏有許多是肩負家庭經濟支柱者，發生這樣的不幸，對其家人而言，無疑是雪上加霜，此時意外加上醫療的保險正好可以派上用場。

專家指出，意外險具有低保費、高保額的保單槓桿特性，是各個年齡層個人保險規劃清單中不可或缺、一定要有的保險商品。 圖／小花平台保險+提供
專家指出，意外險具有低保費、高保額的保單槓桿特性，是各個年齡層個人保險規劃清單中不可或缺、一定要有的保險商品。 圖／小花平台保險+提供

小花平台保險顧問指出，意外險具有低保費、高保額的保單槓桿特性，是各個年齡層個人保險規劃清單中不可或缺、一定要有的保險商品，最大優勢在於可以規劃較高額的死亡給付，未雨綢繆及早保障家人生活無虞。

另一方面，隨著年齡的增加，到了50、60歲以後，體力每況愈下、手腳也不似以往靈活，諸如：跌倒、骨折……等風險大增，相關意外醫療、意外死亡及失能給付的規劃，唯有提早準備才能確保萬無一失。

更重要是建立足夠醫療保障

其次是醫療照護保障，不要以為年輕身體就百病不侵，更不用說年齡愈大，身體的病痛似乎也愈來愈多，往返醫院便成了家常便飯；如果能提早準備退休生活，透過保險規劃提升退休品質及醫療照護，才不致手忙腳亂、手足無措，像是實支實付型及日額型醫療險、癌症險、重大傷病險及重大疾病險就是一定要考慮的4個險種。

為自己規劃完善的醫療保障，對於每一個年齡層的族群來說，都是很重要的，尤其是上了年紀以後更要特別留意，因為等到有了一定的年紀，身體三不五時出現病痛，才開始想要增加個人醫療保障，此時保費相對較高，固定薪資收入卻已今非昔比、大不如前，建議以「定期險」節省保費為優先，行有餘力再來規劃其他的險種。

退休 退休規劃 保險 醫療險 長期照護

相關新聞

準退休族如何做好保險規劃？這2大重點你要掌握

中年上班族和老年退休族各自的人生風險保障該如何規劃？小花平台保險顧問提醒，最好趁年輕時為自己撐好保險保護傘，一定是愈早買愈好；但是如果錯過了最佳投保時間，甚至過了40歲還沒有買保險，那可要特別注意了，尤其年紀愈大，意外傷害和醫療照護保障絕不可少！

退休定期有錢流入袋就好？專家破解退休現金流三大迷思

上個星期，金管會公佈了「老人逾2成資產竟重押3大項高風險商品，金管會要擴大金檢」的新聞，裡面有幾項重點如下： 首先，新聞裡點出已回報的97萬老人，佔了銀行總客戶數的16％，但資產卻佔銀行財管資產總額的28％，顯示各銀行有3成的財管商品，都是賣給65歲以上的銀髮族。其次，單單是較高風險的資產—投資型保單、高收益債券（註：高收益債券≠高收債基金），以及衍生性結構型商品這3大項，就買了6826億元，佔了老人理財資產的22％。

名牌、手機換不停怎麼存錢？台日專家3招告別「精緻窮」

「萬物皆漲，只有我的薪水不漲！」這句話說中了你的心聲？小編經常聽身邊的年輕同事抱怨：「就算不吃不喝也買不起房子、車子，那為什麼還要省吃儉用？」對於他們的這些抱怨，小編卻反思，經常看他們買起東西來毫不手軟，名牌包、iPhone手機換不停，也經常出國血拼……，「按照這樣的花錢速度，平時沒有養成善用金錢的好習慣，就算是很便宜的房子，也買不起吧！」

波動中穩定收益 股債雙利齊配置

有鑒於在高檔上升的行情中，勢必面臨相對較高的波動環境，展望下半年經濟情勢將持續溫和復甦，以及疫情改變生活行為、加重對科技技術等倚重，建議採取「潛力價值股補漲」、「科技成長股續航」兩大佈局主軸，或是透過一檔同時佈局價值及成長股...

社會新鮮人好想要財富自由！這4種保險你要優先考慮

又到了鳳凰花開、驪歌響起的畢業季節，受到近來新冠肺炎疫情持續升溫的衝擊，有高達近8成的應屆畢業生認為今（110）年的職缺變少，就業難度提高了，甚至基本薪資也連帶被影響「擔心會比去（109）年還要少……」。小花平台將帶領讀者一起了解即將步入職場社會新鮮人的就業大小事，同時基於專業保險角度提出建議！

有錢人想的和我不一樣？原來他們有這些「富習慣」

經常聽到「有錢人想的和你不一樣」，那麼，究竟有什麼不一樣？有錢人到底在想什麼？在美國知名暢銷書《有錢人想的和你不一樣》（Secrets of the Millionaire Mind）一書中，直接指明有錢人對於金錢的想法與一般人彼此間的差異非常明顯... ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。