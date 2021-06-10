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名牌、手機換不停怎麼存錢？台日專家3招告別「精緻窮」

聯合新聞網 / 小花平台保險+
圖／小花平台保險+提供
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「萬物皆漲，只有我的薪水不漲！」這句話說中了你的心聲？小編經常聽身邊的年輕同事抱怨：「就算不吃不喝也買不起房子、車子，那為什麼還要省吃儉用？」對於他們的這些抱怨，小編卻反思，經常看他們買起東西來毫不手軟，名牌包、iPhone手機換不停，也經常出國血拼……，「按照這樣的花錢速度，平時沒有養成善用金錢的好習慣，就算是很便宜的房子，也買不起吧！」

3個聰明存錢小撇步 輕鬆跨出理財第一步

就像國內知名理財主持人夏韻芬曾經提出質疑：「年輕人沒有存到20萬元，憑什麼買iPhone手機？」有專家也指出，其實iPhone已經不只是手機而已，而是與LV、Gucci等精品差不多等級的時尚名牌，「年輕人更需要做的是『存錢』！」

小花平台保險顧問提醒，如果你抵擋不了物質的誘惑，輕易地就棄械投降，很可能會出現衝動購物、過度消費的情況，不僅淪為「月光族」甚至是「卡奴」、欠下一堆的卡債，如此一來，透支消費，透支的不只是金錢，還有自己應對風險的能力。

以下小花平台保險顧問提出3個存錢小撇步，不妨從現在開始試著做做看，讓你告別月光族、精緻窮：

撇步1、自己煮飯超省錢

自己煮飯最大的好處，就是可以把店家為我們料理的「餐點費」省下來，同時在準備晚餐時，還能連同隔天午餐的便當一起做好，可謂是一舉兩得，花一次下廚的時間，就能完成兩份餐點。

自己煮飯還有另一個好處，不僅方便掌握每天支出的伙食費、可以因此省下不少錢，尤其是吃進肚裡的食材摸得到、看得到，也能清楚明白自己到底吃進了什麼，更能掌控好自己的身體健康。

面對當前新冠肺炎本土疫情持續升溫，小花平台保險顧問指出，此時正是自己煮飯的好時機，平時沒有時間煮飯的職業婦女，可以好好把握機會顧好自己與家人的健康、經常下下廚吧！

撇步2、堅持記帳不再喊沒錢

之前在小花平台《聰明理財》專欄已整理不少專業理財知識，尤其對於如何記帳也多有著墨，並一再強調明確的收支明細有助於改變個人消費習慣、抑制衝動的購買慾望，別忘了記帳是理財的第一步，「富有的人，最清楚自己的帳！」

「記帳本是『金錢的預言書』。」日本人氣理財顧問市居愛建議，只要在記帳本裡寫下3件事，就可以整理好記帳本，也一定能存得了錢：「領錢的日子」、「每個月的特殊花費或是預算」及「沒有打開皮夾的日子」等；另一方面，最好也能在記事本清楚註記像是看電影、去餐廳吃飯或是坐計程車等額外開銷，所有的花費就會一目瞭然。

最後，市居愛也提醒，記得將「沒有打開皮夾的日子」特別做出大大的記號，用來激發自己重新找回存錢的動力；同時，就像「斷食」一樣，可以試著實驗看看自己能過上幾天「斷金」的生活，「雖然一開始可會過得很辛苦，但是無形中可以防止亂花錢、告別零存款。

撇步3、存錢＋設定消費額度

養成每個月為自己設立存錢目標（最少要存多少錢）和消費額度（最多可以花多少錢），可以讓你對於整個用錢的過程，有一個大致的把握和控制，根據個人的月收入來設定每個月的消費額度，具體知道每個月進入口袋有多少錢，而掏出去的錢又有多少？

小花平台保險顧問最後也提醒，千萬別不在意小錢，像是坐計程車、喝手搖飲、看電影……等，雖然看起來都是小錢，但是日積月累下來，也會是一筆不小的數目。

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