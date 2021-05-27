放無薪假收帳單！他哭喊「刷卡6萬想延繳」 網勸：自己面對

台灣本土疫情延燒，指揮中心亦將三級警戒延長至6月14日，許多公司配合防疫自主休業或採取遠距辦公，以降低出外染疫的風險。有網友抱怨，因疫情影響放了一星期多的無薪假，忍不住哀嘆「請問那我們的帳單也可以申請延後再繳嗎？」

一名網友於《爆怨2公社》上發文分享，他表示「因疫情嚴峻，已經在家放一個多禮拜的無薪假了，全國疫情警戒三級延長，停止到校上課至6月14日，沒有收入但帳單卻如期準時到來」，不禁哀嚎「請問那我們的帳單（房租、水電、貸款、健保、燃料稅等）也可以申請延後再繳嗎？」文章發布後，留言區蓋起高樓。

不少有同感的網友紛紛表示崩潰，「這波就看誰撐的久了」、「我也是被迫放無薪假，真的很慘」、「真的，希望可以跟著延後」、「真的很逼人」、「什麼都停，就是銀行沒停」、「上個月信用卡繳了快15萬，還是乖乖付」、「沒有人會可憐我們的，只能自求多福了」。

也有網友看到帳單後認為原PO消費力較高，該自行負責，「平時應有儲蓄，才能以備不時之需」，「平常要儲蓄，不要爽一時痛苦一輩子」、「能刷6萬多，能力應該不差才對阿」、「刷6萬多耶，平常薪水一定也是高段的」、「一個月可刷6萬多元，收入應該是蠻多的吧」、「這個金額，如果是買非必須品，你要檢討了」、「自己花的，自己面對」、「刷卡享受部分是個人問題」。

男子曝6萬刷卡金，哀嘆疫情放無薪假望「延後繳費」。圖擷自 爆怨2公社

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