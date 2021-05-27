快訊

評／假訊息淪為「狼來了」？被濫用的社維法與紓困條例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

放無薪假收帳單！他哭喊「刷卡6萬想延繳」 網勸：自己面對

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO因疫情放無薪假但仍準時收到卡費帳單。示意圖／本報系資料庫
原PO因疫情放無薪假但仍準時收到卡費帳單。示意圖／本報系資料庫

台灣本土疫情延燒，指揮中心亦將三級警戒延長至6月14日，許多公司配合防疫自主休業或採取遠距辦公，以降低出外染疫的風險。有網友抱怨，因疫情影響放了一星期多的無薪假，忍不住哀嘆「請問那我們的帳單也可以申請延後再繳嗎？」

一名網友於《爆怨2公社》上發文分享，他表示「因疫情嚴峻，已經在家放一個多禮拜的無薪假了，全國疫情警戒三級延長，停止到校上課至6月14日，沒有收入但帳單卻如期準時到來」，不禁哀嚎「請問那我們的帳單（房租、水電、貸款、健保、燃料稅等）也可以申請延後再繳嗎？」文章發布後，留言區蓋起高樓。

不少有同感的網友紛紛表示崩潰，「這波就看誰撐的久了」、「我也是被迫放無薪假，真的很慘」、「真的，希望可以跟著延後」、「真的很逼人」、「什麼都停，就是銀行沒停」、「上個月信用卡繳了快15萬，還是乖乖付」、「沒有人會可憐我們的，只能自求多福了」。

也有網友看到帳單後認為原PO消費力較高，該自行負責，「平時應有儲蓄，才能以備不時之需」，「平常要儲蓄，不要爽一時痛苦一輩子」、「能刷6萬多，能力應該不差才對阿」、「刷6萬多耶，平常薪水一定也是高段的」、「一個月可刷6萬多元，收入應該是蠻多的吧」、「這個金額，如果是買非必須品，你要檢討了」、「自己花的，自己面對」、「刷卡享受部分是個人問題」。

男子曝6萬刷卡金，哀嘆疫情放無薪假望「延後繳費」。圖擷自爆怨2公社
男子曝6萬刷卡金，哀嘆疫情放無薪假望「延後繳費」。圖擷自爆怨2公社

薪水 三級警戒 疫情

延伸閱讀

上線1.5小時轟炸15張單！ 外送員一看秒回：我認輸

他見藥局酒精售價變化怒「不是不缺嗎」 內行人曝價差關鍵

美食外送排成「瑪莉歐賽車」 馬路奇景網笑：決鬥要開始了

因疫停業！蝦場老闆無奈漂浮「釣池渡假中」 眼尖網友笑翻

相關新聞

放無薪假收帳單！他哭喊「刷卡6萬想延繳」 網勸：自己面對

台灣本土疫情延燒，指揮中心亦將三級警戒延長至6月14日，許多公司配合防疫自主休業或採取遠距辦公，以降低出外染疫的風險。有網友抱怨，因疫情影響放了一星期多的無薪假，忍不住哀嘆「請問那我們的帳單也可以申請延後再繳嗎？」

他納悶友人23歲就存到66萬怎麼存的 網曝「唯一關鍵」

年輕人出社會後常希望自己能盡快存到第一桶金，但何時能存到會因每人的工作、際遇等而有所不同。一名24歲的網友在Dcard上發問，指出23歲的友人從15歲開始打工，至今已存了66萬，好奇1995年後出生的人應該會有多少存款。貼文引來不少人分享自己的投資存錢之道，但也有人認為主要還是和家庭背景有關。

疫情升溫才搶買保險？專家示警：買保險不是賭博

一場快速發展的新冠疫情，就像照妖鏡一般，不但照出許多社會怪現象，更突顯出國人對於風險意識，特別是人身及投資風險的正確認知「偏差」。筆者想從近期的一些新聞報導，與理財大眾們一同分享及思考。

他靠減法生活33年成功提早退休 專家提醒：太「小氣」也不好

正當疫情升溫而減少出門、「宅」在家裡之際，有位網友傳了一則新聞，詢問筆者對此的看法？這位網友認為，如果不靠投資，就能夠存上退休金，那不就省下了挑選投資標的的麻煩，還有挑不對時間進場，以及選錯標的的虧損風險？

通膨未必令股市漲勢結束 瑞銀：可布局再通膨概念股

市場擔心通膨升高可能引發美國聯準會收緊貨幣刺激政策，股市因此重挫 ，瑞銀認為通膨擔憂不太可能令股市漲勢結束，建議透過金融...

人工智慧系統協助防疫 你可能還不知道？

受到台灣新冠肺炎疫情擴散影響，單日確診人數已升至333人(截至5/17下午2時)，政府特別是雙北市緊急呼籲：請大家待在家裡、減少外出，若要外出應全程戴上口罩。網路上也提供兩大APP軟體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。