他納悶友人23歲就存到66萬怎麼存的 網曝「唯一關鍵」

年輕人出社會後常希望自己能盡快存到第一桶金，但何時能存到會因每人的工作、際遇等而有所不同。一名24歲的網友在Dcard上發問，指出23歲的友人從15歲開始打工，至今已存了66萬，好奇1995年後出生的人應該會有多少存款。貼文引來不少人分享自己的投資存錢之道，但也有人認為主要還是和家庭背景有關。

原PO表示，24歲的自己目前有約11萬多的存款，然而15歲開始打工的友人小自己一歲，卻已經有66萬的存款，感嘆自己比對方大一歲，存款卻少了對方幾倍「覺得自己很魯蛇」，並好奇1995年後出生的人現在大概會有多少存款。

有1995年出生的網友分享自己工作6年多，靠著投資股票、美金、買保險加上儲蓄，目前已存到331萬；也有網友表示自己很早就開始投資，目前26歲的他19歲開始工作，靠著投資股票期貨類，至今市值大約快三百萬；另有24歲的網友表示自己除了存款，還靠著股票投資、保險及美金終於存到一百萬。不過也有不少人指出，這與每個人的成長背景有關，建議原PO現階段可以先充實自己、學會開源節流，這些也會成為未來的基石。

除了自己努力存錢、投資有道外，也有不少人直指影響存款的最大因素還是和家庭有關，無須與他人比較，反倒是可以替自己設立目標，穩扎穩打的選標的，或是投資自己，存款只不過是數字，而無形的投資很可能在未來給你回饋。

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