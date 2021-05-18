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如何存到第一桶金？過來人妙答：買儲蓄險或「生個孩子」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇哪些方法可以「強迫自己存錢」，讓不少人慷慨獻策，有人認為可以買儲蓄險，但也有人歪樓笑稱「生一個小孩」。 示意圖／ingimage
有網友好奇哪些方法可以「強迫自己存錢」，讓不少人慷慨獻策，有人認為可以買儲蓄險，但也有人歪樓笑稱「生一個小孩」。 示意圖／ingimage

不少人出社會後都希望能盡快存到第一桶金，但有時仍無法掌握自己的金錢流向，或者是不知如何避免不必要的花費。有網友好奇哪些方法可以「強迫自己存錢」，讓不少人慷慨獻策，有人認為可以買儲蓄險，但也有人歪樓笑稱「生一個小孩」。

存錢方式有很多種，某些人偏好穩定、中長期的理財方式，有些人則偏好短期獲利的標的，但如何強迫自己存到一筆錢，方式就見仁見智了。一名網友在存錢公社中納悶表示「該如何強迫自己儲蓄」？一派人建議他可以投入儲蓄險、定存，另一派人則建議定時買一張銀行股，每年還有配股配息，或者是買房當作投資。

除了投資、錢滾錢外該如何從日常生活著手？有不少人玩笑稱「刪掉手機裡的購物app」、「先去舉債，就會努力還錢了」、「生一個小孩...」，其中主張生孩子檢視自己有無存錢的網友表示，若投資了三十年最後發現孩子未符合期待也無妨，笑指：「如果有錢讓他啃，表示這些年還有存到錢了！」

也有人提出可以透過「增加花掉錢的不便性」，薪水入帳後將一定比例的錢存入另個「只進不出、沒有提款卡」的帳戶，或者可以用定期定額的方式買基金或股票，減少花費、增加額外收入雙管齊下，也不失為存錢的好撇步。

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