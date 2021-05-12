他大膽all in虛擬貨幣「2天狂賺14萬」 內行勸小心：不是暴富就是暴負

近年投資股票、虛擬貨幣蔚為風潮，許多年輕人紛紛進場，期待增加收入，迎向財富自由的目標。日前一名網友發文，說明他將所有資產拿去購買虛擬貨幣「2天賺14萬元」，貼文一出引起熱烈討論。

原PO在Dcard發文「我在加密貨幣2天賺了14萬元」，他在文中說明從三月開始接觸加密貨幣，最一開始本金16萬元，謹慎投資下賺了一些錢，「就把1萬元拿去玩合約，不到一小時全輸光。」賠錢的經驗讓原PO調整投資方向，重回保守態度，但過了一個月都沒賺到什麼錢，原PO一時心癢，「我就想體驗一夜致富的感覺，把15萬全去玩合約，過了2星期，我就輸了7萬元。」

慘賠的經驗讓原PO決定關掉合約，柴犬幣SHIB正好在同一天上交易平台，「我就抱著必死的決心，把錢全買了柴犬幣（有輸過沒怕過）。大不了錢再賺就好，過了4小時柴犬幣翻了一倍以上，讓我現賺12萬。」沒想到隔天柴犬幣又漲，原PO在波段操作下又賺了2萬元左右，「幣圈一天，人間一年，是真的。」他也坦承自己運氣很好，「資產沒有直接歸零」，也讓他體悟到要遠離差價合約，「現在我也不隨便all in了，穩穩的投資，穩穩的賺就好。」

貼文一出引起熱議，許多網友認為原PO運氣很好，提醒他要更加謹慎，「根本賭博」、「在市場中怎麼糊塗賺到錢，就會怎麼糊塗的賠回去，小心駛得萬年船」、「非專業操盤手，合約真的不太建議碰，已被割過」、「你嚐過一次甜頭就會有下次，心態若不變，早晚賠回去，加油」、「all in人生，不是暴富就是暴負」、「運氣好而已，良心建議別再用這種心態在幣圈玩，你遲早會吐回來」。

商品推薦