8年級生存款160萬元想買股 網建議「先貸款」做這件事

許多人不願意領死薪水，選擇投資理財是增加財富的最快方法，一名網友在PTT貼文表示身邊的朋友陸陸續續都開戶買股票，只有他還把錢放定存，也動了想進場買股的念頭，他透露手上有160萬元，想問問鄉民們應該買股還是投資不動產？

原PO說自己是8年級中段班，最近看到身邊幾個朋友開始做起投資，他們以前沒玩股票也沒投資習慣，但近幾個月陸陸續續開了證券戶，有人買ETF、有的年初買海運股，都賺了不少錢，只有他自己還將錢放在銀行定存。

朋友的例子也讓原PO想進場買股票，他開始觀察各類股，「剛剛看國泰金也準備配息了，殖利率也有6%以上，比我的定存高了6倍」。原PO說自己工作了4年，平均每年存40-50萬，因此手上有160萬元的資金可以用，想問問鄉民們的意見，「該等股災分批小額買進嗎？還是直接投資不動產呢？」

雖然有許多人都推薦原PO可以參考哪些股，但不少人也建議可以直接買房投資，「8年級中段有160萬，那你不用投資股票，直接先貸款買房地產」、「買個兩房一廳，繼續賺錢，10年後你會輕鬆多」、「存款160萬，你薪水高就能貸款買房了」、「買個2房當包租公，租金拿來投入？」、「如果大學讀夜校開始工作，我幾個同學都貸款買房，不然都開c300」、「4年可以存到160，房地產是正確選擇」。

還有網友對於原PO那麼年輕就已經有160萬元資金，都感到很驚訝，「8年紀中段班就有160…」、「8年級中段班有160萬還滿多的耶」、「8年級中段班大概25歲，有160蠻猛的吧」、「看到最後…8年級中段有160，這篇到底是不是反串」、「一年存40，好強啊」、「四大碩畢+當兵，出社會也25歲了吧，有幾個一出社會存160的」。

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