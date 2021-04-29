第一桶金要買股？還是買房？樂活大叔：先求「保值」 再求「獲利」

摘要 假設每個月存6000元，並把存來的錢全部投入0056，以男性從24歲開始工作，女性從23歲開始工作來算，兩人到了 30 歲結婚，合計已經存了186 萬元。這已經不只是人生第一桶金了，而應該可以看成好幾桶了。一人存太慢，所以年輕時好好談戀愛非常重要，因為兩個人一起存，才快速累積。

先求「保值」 再求「獲利」

有了186 萬元，我想很多人都躍躍欲試，希望把錢拿去股票市場來快速累積財富。不過，我卻不同意這個看法，反而認為應該先求「保值」，再求「獲利」。

怎麼保值？一是買保險，二是買房子。保費支出，相對購置房產的開銷當然少得多，而且已經成為現代人的共識，所以我先略去不談。買房子？還是租房子？我想這是所有年輕人都必須要面臨的重大決定。

圖／商業周刊提供 圖／商業周刊提供

時下媒體的主流思維就是「年輕人怎麼買得起房？」理由之一是薪水只有 22K，連生活都成問題，哪有可能買房？理由之二是就算薪水不只 22K，但帝寶這種豪宅每坪動輒兩三百萬，即使不買豪宅，台北蛋黃區每坪一百萬上下還是跑不掉，哪有可能買得起？

我們先來看第一個理由。如果你的薪水真的只有 22K，而且一輩子都這樣，當然買不起，但是你如果努力工作，不要整天希望不勞而獲（買投機股、玩期貨），薪水一定能逐年增加，所以不要老拿現在的薪水來否定自己未來可以買房的能力。如果你還在上大學，卻整天玩樂，不好好學習，以為自己會是下一個學歷不高但照樣能賺大錢的郭台銘，屆時進入職場，當然只能領 22K 。

第二個理由更可笑。上面提的這對小資夫婦，30 歲存到186 萬，只要不買車，在大台北地區以外的城市，買個 30 坪左右的房子，大概都足以支付當地房價的三到五成了；如果在大台北地區，買個 20 坪的房子，應該也能支付兩成的房價了。若以大台北地區為例，誰叫你要去買帝寶？誰又逼你要去買蛋黃區的房子？

「買得起」比「能增值」重要的多

媒體總愛找房產專家來分析房地產問題。這些人只有一個論點，就是買房子一定要買在好地段，才有增值空間。這個論點絕對沒有錯，但我估計 90% 的人一生只買得起一間房子，「買得起」比「能增值」重要的多。再以大台北地區為例，如果你想買的房子沒有電梯、沒有停車位、離捷運站有點遠，只要年輕人擁有一份穩當的工作，就有機會買得起。

我舉一個認識的年輕人為例，他買的 30 坪老公寓，沒電梯，沒停車位，位於汐科火車站附近，離最近的南港捷運站還要坐一站的台鐵區間車，總價 700 萬，扣除他準備的 140 萬自備款（比我前面設算的 186 萬還少呢！），其他八成銀行貸款，每月攤還 25000 元，夫婦合計月薪只要在 6 萬元左右，應該不會造成他們太沉重的生活負擔吧？這個總價，也不會讓人完全絕望吧？

誰能保證投資股票一定能「獲利」？

別再被成天唱衰台灣的媒體恐嚇了。近兩年來，房價已經出現明顯回檔的跡象，而且也轉成買方市場，正是精挑細選的好時機。如果像前述那位年輕人，一個月付 25000 元，約略相當相同坪數一個月的房租，那又何必租房子呢？

當然，有人認為拿 186 萬元去投資股票，可能可以賺更多，但誰能保證投資股票一定能「獲利」？買房只要不是買在過度被題材炒作的地區，它的波動性一定比股票小的多，當然就比較能「保值」了。

我是四年級後段班，也就是俗稱「戰後嬰兒潮」的一代。因為在威權體制下長大，沒有太多自己的想法，父母叫我們怎麼做，我們就傻傻地照著做。該結婚就結婚，該生小孩就生小孩，該買房子就買房子。現在的年輕人取得的資訊太多，什麼都要評估，要不要結婚？要不要生小孩？要生幾個？要租房子？還是買房子？

我 30 歲時，夫妻倆年薪加起來約 70 萬元，買了一棟 1000 萬元的房子，換算下來，要不吃不喝 14 年，加上當年銀行貸款利率更高達 6% 以上，我也從來沒想過要租房子。當年若不買房子，用同樣的錢買晶圓雙雄之一的聯電（ 2303 ），現在就只剩下100 萬元了。

房貸壓力反成原動力

我們當年根本沒評估，買了再說，房貸壓力反而成了努力工作，在職場力爭上游的最大原動力。現在的年輕人太精於算計，一想要不吃不喝那麼多年，就決定不買房子，先享受再說。

現在很多年輕人主張租房子的理由是「不要做一輩子的屋奴」。說來也是振振有詞，因為沒有房貸的壓力，生活當然可以過得比較舒服。手上錢多，購物、吃飯、旅行、買車，都不必斤斤計較，生活的品質和品味，絕對比買房子的同輩朋友高出許多。但是，這些花費可能都是短暫的享受，或者是折舊快速的資產，很快就成過眼雲煙，哪裡比得上一間房子實實在在的「保值性」呢？

此外，現在市面上太多投資理財的書，書名都在強調「報酬」，因為沒有出版社會願意凸顯「風險」兩個字，所以大家都會認為「作者能，我為什麼不能？」，還有自認為不要一輩子當「屋奴」，再透過積極的投資就可以快樂過一生。殊不知高報酬永遠伴隨著高風險，大部分的股票怎麼可能有「保值」的效果？

就算有，股性也非常牛皮，結果大家都不屑一顧。

不要追求小確幸，要追求大夢想

名作家吳淡如說得好：「不要在還有能力吃苦的年紀去追求安逸，否則到了別人能夠安逸的年齡，你就必須吃苦了。」各位小資男女們，現在醫學發達，大家都有機會活到100 歲，但失去工作的年齡又不斷的提前，萬一你在50 歲就失業，屆時如果你連屬於自己的房子都沒有，請問你要怎麼活到100 歲？醒醒吧！不要追求小確幸，要追求大夢想，才能擁有真正樂活的一生。

書籍簡介_只買4支股，年賺18%（全新加強版） 作者：施昇輝 出版社：商業周刊 出版日期：2020/03/05

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