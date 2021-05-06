跟著經典《漫步華爾街》！看穿散戶的不理性行為

散戶的不理性行為

投資人有些時候會表現得不理性。行為財務學指出，這種行為會持續發生，而非偶一為之。

過度自信

認知心理學研究人員已經指出，人們在不確定時，經常會做出不合理的判斷。在這些偏誤行為中，最常見的是人們經常過度自信，相信自己的判斷是對的，並且對未來過於樂觀。

康納曼指出，這種過度自信的傾向在投資人身上尤其明顯。投資人比其他類型的人更常誇大自己的技巧，並且否認機運的存在。他們高估自己的知識，低估風險，還誇大自己控制事件的能力。

康納曼的實驗顯示，只要詢問受試者的信賴區間（confidence interval），就可以有效修正投資人對機率的判斷。所以，他提出下列問題：

根據你的最佳估計（best estimate），一個月後的道瓊指數最高會漲到多少點？ 接著， 請你決定一個比較高的數值，而你99％（非絕對）肯定，一個月後的道瓊指數會比這個數值低。然後，再挑選一個比較低的數值，而你99％肯定一個月後的道瓊指數會比這個數值高。

如果適當的執行這個指示，道瓊指數比你的高（低）估計值高（低）的機率應該只有1％。換句話說，投資人應該有98％的把握確定道瓊指數會在自己預估的範圍內。類似的實驗已經應用在利率、通貨膨脹率，以及個別股價等方面的預估方法上。

事實上，能夠精確設定信賴區間的投資人少之又少。照理來說，實際結果超出預測範圍的機率只有2％，但是，實際上出現意外結果的機率卻將近20％，這就是心理學家所指的過度自信。如果有投資人跟你說他有99％的把握確定，那他大概只有80％的把握。這種精準度顯示出，人們會在自己的預測上押下不合理的高額賭注。

我們可以從這些研究中得到什麼結論？人們顯然太過相信自己的預測精確度， 於是誇大自身的技能，還對未來太過樂觀，這些偏誤會以各種樣貌顯現在股市裡。

首先，最重要的一點是，許多散戶誤以為可以擊敗市場，結果進行太多投機買賣而且交易量還過大。行為財務學家泰瑞斯．奧狄恩（Terrance Odean）與布雷德．巴伯（Brad Barber）長期觀察某一家大型折扣券商的散戶投資帳戶，結果發現，散戶交易愈頻繁，績效就愈差。

這種對理財能力的錯覺很可能源於另一項心理學研究結果，也就是所謂的「後見之明偏誤」（hindsight bias）。之所以產生這種錯誤，是因為人們會選擇性的只記得成功的事件。你記得成功的投資，所以很容易產生後見之明，並相信「自己當初早就知道Google 的股價會在首次公開募股後翻漲5倍」。

一般人很容易將所有好的結果歸功於自己的能力，還經常將壞結果合理化，認為那是不尋常的外部事件所造成的意外。歷史教訓對我們的影響還不如幾起成功事蹟。後見之明會引發過度自信的心態，助長我們的錯誤預測，誤以為世事容易。推銷無效財務建議的那些人，甚至會自以為推銷的是好建議。《富比士》雜誌發行人史提夫．富比士（Steve Forbes）深諳這個道理，他最喜歡引述小時候祖父提出的忠告：「 推銷建議比接受建議還要有利可圖。」 《漫步華爾街》。圖／天下文化提供

許多行為學家相信，在預測公司未來的成長能力上過度自信，會導致所謂的成長股普遍被高估。如果令人振奮的最新電腦科技、醫療設備或是零售商店吸引大眾的目光，投資人通常會推斷這些事業將會成功、表現出高成長率，並且抱著超乎常理的自信認定這就是事實。

高成長的預測導致成長股被高估，但是這種樂觀的預測通常不會實現，這些公司的獲利可能縮水，個股的本益比可能下跌，結果造成投資績效低落。在預測令人振奮的公司未來的成長時過度樂觀，或許就是「成長」股表現往往不如「價值」股的其中一項原因。

(本文摘錄自《漫步華爾街》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)

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