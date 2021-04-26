台灣地震頻頻…只保住宅基本險夠嗎？帶你了解4種常見地震險
台灣位處環太平洋的地震帶上，住宅加保地震險有其必要。
雖然買保險不能保障意外不會發生，但可以讓意外發生時彌補保戶損失，避免地震時，讓自己的畢生積蓄、一生心血，剎那間化為烏有。這時如果有保險，保險公司會提供賠償金額(就是貸款金額)先把貸款還清，並另有臨時住宿費用讓保戶可以先找個地方住，再從長計議。
住宅的地震險有分四種，每一種地震險的理賠條件、資格、費用都不一樣，如果保錯了地震險，會遇到保險公司一毛錢都不賠的窘境。
在「921大地震」過後，由於當時9成以上的房子都沒有投保地震險，造成民眾與貸款銀行巨額的損失，所以政府在民國91年4月1日起實施「住宅地震基本保險制度」，讓民眾投保火險時，也具備了地震險的保障制度。
規定屋主從原本「住宅火險」擴大為住宅火災及地震基本保險， 讓民眾面對震災時有基本的經濟補償。（註：若在民國91年前所投保的長期火險，並不包括住宅地震基本保險。）
當買房要跟銀行申請房貸，會被銀行強制要求先投保火險，才能投保地震險，而「住宅地震基本險」會掛在火險下面，如果沒有辦理住宅地震基本保險與住宅火災保險，銀行是不會同意撥款的。
地震險無法單獨購買，因為住宅為產物，所以只有產險公司才能承保。
目前市面上與地震相關的保險分為4種，均由產險公司推出：
住宅地震基本保險
●為政策性保險，所以由政府支撐理賠，災損時能保障民眾的基本權益。
●不分地區、不分屋齡，皆可以投保；但不承保商業大樓，僅承保民眾住宅(民宅)。
●每一門牌僅能投保一張，重複投保或超額投保部分皆無法獲得理賠。
●為一年期保單，到期前需要辦理續保。
●全台保費不分區單一費率年繳保費 1350 元，等於每日3.7元就能獲得基本地震險的保障，相當便宜。
●保額最高150萬元及臨時住宿費用20萬元; 若保額低於150萬元，保費按比例計算。不管豪宅或是老屋，最高的投保金額就是150萬。
●連續168小時(一個禮拜)內發生兩次以上的地震時，視為同一次地震事故。
地震基本保險理賠條件
只針對全損(即全倒或半倒)時才有理賠， 且理賠不包含房屋龜裂損毀、裝潢或屋內動產的損失。
如何決定地震險的理賠保額
房子貴是貴在土地，建物本身其實沒有那麼貴。
房子若因地震損壞，有損失的部分是建物，但建物所持份的土地並未受損，即地震影響房屋本體，並不會影響到地價。
所以地震險的保額不是以房子市值來計算投保金額，而是以建物的重置成本來計算(地震險只保房屋價值，不考慮土地價值)
建物的重置成本 = 建築物本體造價總額＋建築物裝潢總價
即根據房屋所在區域、建物樓高、建物結構、建築工法與每坪裝潢金額等條件來決定「理賠保額」。
建築物本體造價總額計算
當房屋發生全損情形，保險公司會按「台灣地區住宅類建築造價參考表」，依公式做計算理賠：
建築物本體造價總額＝上表建築物構造每坪單價 × 各類建築物使用面積(含公共設施)
註：
- 上表每坪單價僅適用於一般加強磚造或鋼筋混凝土造之建築物。
- 鋼骨造建築依上表每坪單價另加16%計算。
- 磚、木、石及金屬構造每坪單價新台幣25000元。
- 特殊或其他構造之建築物另行約定。
- 外島地區造價比照台北縣造價標準計算。
- 交通運輸不便地區應酌增單價。
- 上表造價不含土地價格。
建築物裝潢總價計算
建築物裝潢總價＝ 每坪裝潢單價 × 各類建築物使用面積(不含公共設施)
註：
- 一般裝潢每坪加新台幣 10000 元至 50000 元。
- 豪華型裝潢另行約定。
【舉例】
某華廈位於台北市，總層樓10樓，該屋坪數為30坪(含公共設施)，每坪裝潢費單價為20000元
造價總額的計算
從上表得知台北市總樓層數10樓的金額為78000元 × 含公設之建築物使用面積30坪 = 234 萬元
裝潢總價的計算
每坪裝潢費單價 20000 × 含公設之建築物使用面積30坪 = 60萬元
則該建物的重置成本 = 造價總額為 234 萬元 + 裝潢費 60 萬元 = 294 萬元
不管位於該幢建物的那一層樓，重置成本皆相同。
房子因地震全損，那還有房貸該怎麼辦？
如果房子因地震全損獲得理賠時，除了臨時住宿費用(20萬)全額支付給被保險人外，若被保險人還有房貸，地震基本險優先償還房貸，即保險公司先將保額的60%優先理賠給銀行，有多餘的理賠金才會回到貸款人身上。
例：地震基本險理賠金150萬的60％會優先付給貸款銀行，也就是90萬元需先給銀行，民眾只能拿60萬元。
但如果貸款人有加保擴大地震險或超額地震險，且建物重置成本超過150萬，則超過基本保額150萬的部分，不用列入60％計算(即不必優先償還給房貸)。
對於老房子而言，用很低的保費可以獲得150萬的保障是有利的；但對於動輒上千萬豪宅來說，若能根據房屋重置成本足額投保，進一步加保「超額地震險」或「擴大地震險」，就能加強房屋的保障。
超額地震險、輕損地震險、擴大地震險為非政策性保險，由保險公司來支付理賠金額，屬於商業保險；有可能會理賠房子的部分損害，需要根據不同產險公司推出的產品來看。
一定要先投保住宅火險附加基本地震險，才能加買超額、輕損或擴大地震險。
超額地震險
對於造價較高的房屋，住宅地震基本保險最高150萬元的理賠金，顯然是不足以理賠損失的，這時就需要加保「超額地震險」來提高理賠額度，例如: 理賠金額從150萬拉高至300萬。
其理賠條件與「住宅地震基本保險」一樣，只針對全損(即全倒或半倒)時才有理賠，且理賠不包含房屋龜裂損毀、裝潢或屋內動產的損失。
輕損地震險
當房屋沒有出現全損(即全倒或半倒)的狀況，僅有屋內的物品、裝潢及家具受損時，理賠都涵蓋在內。
保額多在30萬元內，保費視各保險公司的報價。
主要理賠範圍：
● 不動產損失: 房屋部分損毀、牆壁龜裂、磁磚破裂、玻璃震碎、裝潢受損。
● 動產損失: 電器傾倒摔壞、傢俱受損。
房子輕損狀況申請理賠時，在一定的保險額度內(保額越高，保費就越貴)，民眾可依照實際修繕房屋、重購家具的費用申請理賠。
目前市面上各家保險公司所推出的「居家綜合險」針對家庭財物提供保障，多半都含有輕損地震險的附加條款，以「實支實付」的方式獲得理賠金。
擴大地震險
結合輕損地震險與超額地震險的優點，理賠條件不受建築物半倒或全倒的限制，且動產、不動產毀損都理賠，所以保費較高。
保費會根據地區、樓層、建築工法、建物耐震程度而有所不同，所以擴大地震險的保費是地震基本險的數倍起跳。
以上述位於台北市的某華廈為例，總層樓 10 樓，房屋造價約 300 萬，便可以考慮加保「擴大地震險」。
總結
●住宅地震基本保險+超額地震險
⇒ 僅理賠建物本體的損失，當房屋只有動產損失、牆壁龜裂、建築物部分毀損時便無法獲得理賠。
●輕損地震險
⇒ 理賠動產損失、牆壁龜裂、建築物部分毀損。
●擴大地震險
⇒ 可以理賠建物本體 + 動產損失、牆壁龜裂。
原文轉載自房地產筆記，本文經作者同意授權轉載。
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