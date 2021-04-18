保費年繳和月繳費率竟不同？繳費管道也暗藏玄機
保費用年繳最好，因為其他繳別的算法不是除以2、4、12，而是乘以0.52、0.262、0.088，所以這就是用年繳以外繳別買同樣的保障，總繳保費總是會比用年繳繳費的人多出一些的原因。
但撇除多繳錢這件事，其實還有一個問題是大家沒想過的，尤其以「現金繳費」又選擇「季繳」、「月繳」的人最有關連性。
【年繳、半年繳】續期沒繳錢時會怎樣？
續保保費到期沒有繳納時，保險公司會寄催告信件到保單留存的最後住所，自催告信件到達翌日起30日內為寬限期間，超過寬限期間仍未繳錢，自寬限期間終了翌日起停止效力。
【季繳、月繳】續期沒繳錢時會怎樣？
續保保費到期沒有繳納時，保險公司不另為催告，自保單所記載的保費繳款日期之翌日起30日為寬限期間。自寬限期間終了翌日起停止效力。
故請盡量用轉帳或信用卡繳費，因為約定以金融機構轉帳或信用卡交付保費，當因故扣不到款時，保險公司應寄催告信件通知要保人交付保費，自催告到達翌日起30日內為寬限期間，自寬限期間終了翌日起停止效力。
不管選擇甚麼繳別，希望您還是以金融機構轉帳或信用卡繳費為繳費管道，才能保障您忘記繳費時，得以獲得通知。
本文轉載自保險停看聽，經作者同意授權刊登。
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