終身險能確保老年生活無虞？達人提買保險3原則破除迷思

許多人在規劃保險的時候會很困惑，到底該怎麼規劃？會不會買貴？只要遵守以下原則就沒問題了！

【原則1】保大不保小（損失）

第一種解釋是「先保大損失再保小損失」，那什麼是大損失呢？你能列舉出來嗎？

多數民眾想到保險的部分多數是在住院或手術的醫療費用，例如最近很夯的達文西機器手臂手術，醫療費用大約數十萬元。數十萬元算大損失嗎？可能短期內會對家庭造成負擔，不過拉長時間就可以恢復，而且經過醫療後還是可以正常工作，沒有永久性的傷害。至於什麼拔智齒賠3000元，也根本不在考量範圍之內。

真正大損失是失能殘廢，前面提到的狀況是醫療好之後仍然可以工作，但如果醫不好呢？無法醫療恢復工作能力，損失的可不只是醫療費用，更包含未來所有的工作收入。

假設一位30歲的年輕人失能殘廢，原本他可以工作到65歲，他失去的是未來35年的工作收入，就算他月薪只有3萬，35年也有1260萬的收入損失，再加上每月的生活費開銷、看護費用，是總額2000萬到3000萬的巨幅損失。看到這邊，你還覺得醫療費用很可怕嗎？

另外一種大損失是責任上的損失，一場車禍可能造成什麼損失？多數民眾想到的可能是自己的車報廢了，要修理數十萬元，但真正可怕的是把對方撞癱的賠償費用。要賠償對方的勞動力減損、對方的看護費用、對方的醫療費用，全部加起來的總費用可能高達數千萬元。如果是不慎撞癱醫師，那就必須要用醫師的薪資計算勞動力減損，一場車禍的責任，遠遠超過修車所需要的費用。

【原則2】保大不保小（年齡）

第二種保大不保小是「先保大人，再保小孩」，有一個很重要的觀念一定要記得「保險是填補經濟上的損失」，並不是看愛不愛誰！並不是自己很愛小孩，所以要幫小孩保很多保險。

先思考看看，父母和小孩，哪一方出問題對家庭經濟影響最大？小孩生病了，有父母照顧，且父母仍有收入，對家庭影響不大。父母生病了，小孩沒人照顧，且父母收入中斷，全家一起垮。看得出來了嗎？父母對家庭經濟的影響最大，所以才是優先保險的對象。如果父母是短期生病，康復後家庭仍可以恢復正常；如果父母是長期失能，不只父母無法被照顧，小孩的未來也陷入困境。

保險示意圖。 圖／Ingimage

【原則3】保近不保遠

第3個原則是「保近不保遠」，不是什麼1公尺內才保險、100公尺外不保險。這邊的「遠近」是指時間上的遠近，「明天的風險」遠比「30年後的風險」更重要。30年後的風險，你有30年可以去準備，明天的風險，你準備如何應付呢？所以買保險的時候，應該先想現在可能會發生什麼危險事故，而先暫時拋開30年後的。

可能會有人擔心，「如果老了以後生病怎麼辦？」、「如果老了以後失能無法工作怎麼辦？」，人年老後，生病機率本來就會暴增，失能機率本來就會暴增，既然都知道人一定會老，那該做的事情就是提早20~30年做準備。

你都知道自己未來會老，保險公司當然也一定會知道，別忘了保險公司是營利機構，如果打算一輩子靠保險公司，你可能會多付出許多費用幫保險公司出冷氣費。

一位30歲的年輕人如果是65歲退休，總計有35年的時間可以準備退休後的醫療費用和生活開銷，30年都沒有準備好？那真的是自己的問題比較大。

況且的終身險的繳費模式也很不利於消費者，大多數終身險多是「繳費20年，保障到95歲以上」，這等於是把未來到95歲的保費，集中在前20年提早交給保險公司，保險公司提早30、40年拿到保費，是對消費者有利？還是對保險公司有利？你要不要去問你公司老闆，預付你未來30年、40年的薪水？

再者買了終身險，一輩子就用相同的條款了，未來不會再更新，如果未來出現更好的保險商品也無法換過去（除非再花錢買新的）。像是以前許多終身手術險的手術項目都已經過時，因為醫療科技的進步，現在許多新的手術方式都不在以前的終身手術險條款內。這樣的情形有點像是你花了許多錢，買了一台可以使用終身的BB call。是可以使用終身，但現在已經出現遠比BB call更好用的通訊產品。你會想買一台終身BB call嗎？那為什麼你會想買終身險？

如果你真的提早把所有保費繳交給保險公司，買了終身險，你還得擔心保險公司是否真的能陪你活一輩子。買保險也要風險管理：

●空間上的分散：同時買多間保險公司。

●時間上的分散：保費一年一年慢慢繳，不要集中繳。

小小結論

總之，買保險只要遵守以下幾點原則，幾乎可以保證買到正確的保險、便宜的保險。

【1】先保大損失，再保小損失 【2】先保大人，再保小孩 【3】先保明天的風險，不是30年後的風險

原文轉載自翻轉保險，本文經作者同意授權轉載。