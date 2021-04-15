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儲蓄險等同「強迫儲蓄」的銀行存款？專家指觀念錯了

聯合新聞網 / 保險武士
儲蓄險是熱門的投保產品。 圖／ingimage
儲蓄險是熱門的投保產品。 圖／ingimage

發了一篇「你覺得儲蓄險有強迫儲蓄的功能嗎？A、有；B、沒有，為什麼？」從FB後台數據顯示網友互動回應還不錯，決定寫這篇文章稍作整理。

先說明一下，保險商品實際分類上並無名為「儲蓄險」的保險商品，這只是保險業務員行銷上的術語。而現行業務員推銷時所說的「儲蓄險」，也幾乎不再是早期的「生存險」或「生死合險」，早期生存險、生死合險「不必」靠要保人申請終止契約（俗稱「解約」）才能拿回錢。

因此，這裡談的是「必須」由要保人提出申請終止契約的情況才能拿回錢的壽險類型，例如增額型、還本型或利變型等終身壽險形態之保險商品。以下FB該發文網友留言。

選A（「有」強迫儲蓄效果）

01、提早領出心痛。

02、我就是這樣分配。

03、領不出來就是強迫儲蓄。

04、自己會給自己壓力要省一點。

05、有，不會存錢的人才要強迫儲蓄。

06、有，因為錢無法在我的錢包裡停留超過3天

07、當然有啊，我因為這樣存了33本儲蓄保單。

08、但是是很糟的選擇，重點是為什麼無法存錢吧。

09、有，因為錢無法在我的錢包裡停留超過3天

10、有強迫儲蓄的功能。但是要用到這個功能的人基本上財務狀況完蛋了。儲蓄險只有節稅一個功能而已，如果不需要節稅的人，儲蓄險就是不適合你的商品。

選B（「無」強迫儲蓄效果）

01、儲蓄不用搞這麼多花樣。

02、會存錢的就是會存錢。

03、聽過保單持續率嗎？說真的根本被通澎率所澈底擊敗的東西，根本沒有資格叫做強迫儲蓄。那只會讓購買力越來越低而已。

04、要儲蓄到處開高利數位帳戶就好，幹麻用保單？我不用強迫儲蓄我也能夠存得了錢。

05、前同事就是月光族，繳了兩年左右，某一天不知道那根神經不對。買了奢侈品，後來發覺下個月繳不起儲蓄險了，又好死不死家裡出了點事情，需要幫忙支出一筆費用，連保單質借都用上了，想而想之後面連質借的利息都還不出來，最後儲蓄險報廢了。就我業外人士的觀點，儲蓄險除了稍微比定存利息高了點以外，對於財務紀律幫助不大，最簡單的零存整付也可以達到此效果，因為目的只是為了存一筆錢，而不是學習把這筆錢做"有效運用"。

C、不選邊－接近B

01、強迫是個性問題！！有人存儲蓄險 沒錢虧本一樣解約。

02、聽過保單持續率嗎？說真的根本被通膨率所徹底擊敗的東西，根本沒有資格叫做強迫儲蓄。那只會讓購買力越來越低而已。

保險業者表示，終身壽險不具強迫儲蓄性質。圖／聯合報系資料照片
保險業者表示，終身壽險不具強迫儲蓄性質。圖／聯合報系資料照片

以下整理法院、評議中心與保險學者曾討論到強迫儲蓄之見解：

法院判決－保險業者解釋：終身壽險不具強迫儲蓄性質

依保險法第11條、第145條第1項及第146條第2項之規定可知，人壽保險之保單責任準備金，屬於保險人之資金，執行法院自形式外觀審查為非屬於債務人之責任財產，自不得作為扣押標的予以核發扣押命令。又人身保險中之生命保險及意外保險，基於人身無價、某些生命保險兼具投資性、生命法益及身體健康法益，具有一身專屬性等因素，且人壽保險具有儲蓄性質，基於不得強迫儲蓄之理由，乃規定保險人不得以訴訟請求交付保險費。－《節錄自台北地院105北簡3254號判決》

評議中心－保戶：想透過保單強迫儲蓄，中途繳不下才發現解約金好低

申請人於98年4月30日以自身為要保人暨被保險人向相對人投保「○○○終身保險○型」，保單號碼：○○○381號（下稱系爭保險契約）。嗣申請人於108年4月致電相對人客服人員，詢問系爭保險契約之解約金額，該客服人員之回覆與投保當時業務員所告知之儲蓄、保證保本、存滿10年即可等內容不符，申請人遂與業務員聯繫，以問明原委，但是業務員只說緩幾年再解約可以多領一點，與當初投保時申請人理解的保單內容完全不同，申請人當初投保時只想強迫儲蓄，但是系爭保險契約目前的解約金低於所繳保費太多，壽險保障之保額也低於所繳保費，令申請人有被欺騙的感覺。據此，爰請求相對人返還所繳保費454,800元整。－《節錄自108評1151評議書》

保險學者：保費為預繳積存效果而近似儲蓄，並非強迫儲蓄

【葉啟洲教授－《保險法》P526】

契約一旦訂立，除有法定事由之外，原則雙方當事人均應確實遵守（「契約應遵守」原則），不得任意終止契約，此項契約法之原則，於保險法中仍然適用。但由於人壽保險具有長期性、儲蓄性，立法者為避免造成強迫儲蓄之結果，除禁止保險人以訴訟請求保險費及設置停效、復效制度之外，並承認人壽保險之要保人得隨時終止保險契約，而無須具備任何理由。而且，於契約終止時，如保險費已付足相當期間以上，則該契約應已積存相當之保單價值準備金，此項屬於要保人所有之利益，亦應返還予要保人。

【江朝國教授－《保險法逐條釋義：第四卷》P480、P540】

保險法第117第1項規定人壽保險費不得以訴訟請求交付，考其規範之原意，乃係在於人壽保險多為長期契約，且所繳付保費中有部分屬於儲蓄費用，非用以承擔危險，故禁止保險人強制要保人履行，有避免強迫要保人儲蓄之用意。此外，鑑於人壽保險動輒長達數十年的契約期間中，除可能因疏忽而忘卻繳費之事外，亦可能發生要保人經濟情況改變而無力再負擔保險費之情形，為免先前的投保利益喪失，其契約解消之效力即不應完全適用民法規定，故保險法特別設有轉換保險契約型態之特則，亦屬民法上情事變更原則之明文化規定是也。

人壽保險契約基於保險學原理與實務有其特殊性，蓋壽險契約幾為長年期契約，在保費收取上絕大多數採用平準保費制，即將要保人所需支付之總保費平均分為若干期繳納，使要保人不至於因歲月之增長而逐期增加保費至晚年不堪負荷；或者有些要保人選擇躉繳保險費，即於購買保險時就將所有未到期保費一次全數繳清；又或者在終身壽險上，將保費之一部逐年累積用來支付之後必定到來的死亡給付等情形。如此皆使要保人所繳納之保費有部分積存於保險人處，彷如儲蓄一般。再從保險費之組成以觀，人壽保險之總保費扣除主用以支付營業費用的附加費用（loading）後為純保險費，從保險精算角度觀之，純保險費中並非只有用以危險分擔的危險保費，尚包含儲蓄保費，如此種種皆在顯示一個概念──人壽保險契約具有儲蓄之性質。因此，若要求絕對遵循契約應遵守原則，將形成強迫儲蓄的詭異結果。

結論

投保儲蓄險僅屬「保費預繳之積存」效果，該預繳積存類似儲蓄但「不等於」銀行或郵局「存款」。

由於保險法第117條（保費不得以訴訟請求交付）、第119條（要保人有任意終止權）之規定，保險公司事實上無法強制要保人續繳第二期以後的保費，或禁止要保人提出終止契約的申請，另參酌「終身險繳完比例的啟發」一文，應足以側面印證此一觀點。

因此能否達成個人的儲蓄目標，就如同選擇B的網友留言理由般，決定性的關鍵在於養成正確的消費習慣（記帳收支管理）、建立良好的儲蓄心態（收入先分配於儲蓄而非花剩下才存起來）。唯有從心理上徹底成為一個「會存錢就是會存錢」的人，相比只想依賴特定金融商品來達成儲蓄目標，習慣與心態的再重塑其實更為重要。

原文轉載自保險武士，作者曾任PTT保險板主，本文經作者同意授權轉載。

保險 保費 定存

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保險商品實際分類上並無名為「儲蓄險」的保險商品，這只是保險業務員行銷上的術語。而現行業務員推銷時所說的「儲蓄險」，也幾乎不再是早期的「生存險」或「生死合險」，早期生存險、生死合險「不必」靠要保人申請終止契約（俗稱「解約」）才能拿回錢。

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