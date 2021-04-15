月底光光、存款少少好悲催？！投資好難的網路十大心聲

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今天開始跨出第一步！

網路上經常能看見各種投資致富、財富自由的資訊，身邊也不時傳出朋友靠著投資理財提早達成財富自由，年紀輕輕就退休。然而回頭看看自己才發現工作多年只有年齡一直成長，存款卻沒有明顯增加，不禁悲從中來。其實許多人不投資，不是因為自己不長進，很多時候是網路上眼花撩亂的資訊讓人望之卻步。

DailyView網路溫度計今天就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友「投資真的好難」的網路十大心聲，快看看是什麼原因，阻礙了你提前達到財富自由吧！

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No.10 心理素質差晚上睡不好

許多人虛擬帳戶練習投資有不錯績效，就誤以為自己是百年難得一見的奇才，一進入真實倉位卻開始賠錢，主要就是因為沒辦法忍受帳面上的浮虧，不斷追高殺低。特別是在投資部位放大的時候，稍微一點波動造成帳上虧損幾個月薪水，晚上就輾轉難眠，嚴重影響生活品質，成天心神不寧，最後又砍在最低點認賠出場，生活品質與錢財兩頭空，實在得不償失！



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No.9 誤信小道消息賠錢

拜各式各樣發達的通訊、社群軟體所賜，資訊流通速度極快，網路上也因此充斥許多小道消息。對於沒什麼警戒心，想要短期快速致富的人來說，常常聽別人說什麼會漲就買什麼，買股票跟買菜一樣毫不猶豫，甚至在價值大幅下跌的時候，仍然堅信不移死抱不放，等到發現當初所謂的「小道消息」根本是一場空，往往為時已晚了。



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No.8 害怕被騙

網路詐騙層出不窮，許多不肖份子看準人人想快速致富的心態，藉機以投資為名來行騙。其實常見像是報酬率異常高、獲利來源不明、拉人入會抽佣、保證獲利、不敢公開宣傳等，都是投資詐騙常見的跡象，切記想靠投資賺大錢，一定要先學會辨別詐騙手法來保護自己，或是選擇跟大型金融機構買，例如找銀行就不用擔心被騙啦！

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No.7 工作忙碌沒時間研究

每個人都知道投資理財很重要，也知道是不想繼續領死薪水，有機會開除老闆的一條捷徑。然而開始投資前的準備工作可不少，除了要學習一大堆正確的理財觀念，還要因應所選的投資標的，吸收相關的財經知識，甚至要關注全球景氣變化、利率政策等等，平常工作忙到連休息都快沒時間，一想到下班還要研究這些東西，最後永遠都是跟自己說「明天再開始吧！」

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No.6 害怕被套牢

投資最怕「住套房」，也就是投資標的價值下跌帳面上出現虧損，但又不想認賠出場，只能苦等價格漲回去，導致資金套在那邊暫時無法挪用。不過這樣的情況對投資來說其實相當常見，有時只需要短暫的時間就可以解套，由虧轉盈，最重要的是不要借錢來投資，依自身情況將收入按一定比例投資，或從小額投資開始，才不會發生臨時需要用錢只能認賠殺出的情形。

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No.5 經濟壓力大沒閒錢

對於現代人來說，最開心的時光無疑是每個月初剛發薪水的時候，最痛苦的則是每個月底「吃土的日子」。畢竟薪水進來後要拿去繳房租、水電瓦斯費、電話費等生活開銷，加上其他像是信用卡費、學貸、車貸等項目，微薄的薪水更加所剩無幾，先別想要額外拿錢出來投資，想想如何活下去才是重點啊！

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No.4 擔心股票風險過高

親身經歷過2000年網路泡沫、2008年金融海嘯的人，對於股市一定都抱有高風險的印象，勸戒年輕人「不要碰股市」，否則恐怕導致血本無歸，就算市場景氣一片看好仍不敢隨意進場。但其實投資不是只有股票一種選擇，做好風險管理，仍然可以在一定風險下獲得合理報酬的機會。

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No.3 不懂何時該進出場

投資想要賺錢的祕密就是「低點買進，高點賣出」，偏偏聽起來這麼簡單的一句話，實際上根本不可能知道正確進出場時機點，就連縱橫股海幾十年的老司機也說不準。市場變化這麼大的情況之下，除了分批進出場，不要把資金一次全部投入，選擇定期定額的方式也是不用擔心短線價格變化，只需判斷長線趨勢的好方法。

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No.2 投資本金需求太高

很多人認為就算報酬率再高，本金小意義也不大，加上買股票或基金的門檻往往不低，因此覺得等存到一筆錢再開始投資就好。但其實現在有不少業者相當貼心，紛紛推出低門檻投資方式，鼓勵開始理財比觀望更重要，及早開始更能享受複利效應。例如國泰世華從4月起，提供最低每月定期定額500元就能申購基金的服務，對比以往基金都要好幾千元才能進入的門檻，讓小資族也能輕鬆開始投資之路！

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No.1 不知道該投資什麼

如果以10年前後宏達電與台積電的股價來看，約分別是1009元與71元，到現在29元與599元的變化，前者跌了97%後者則漲了840%，大家無不希望能找到下一個台積電，且避免買到宏達電這種股票。然而光是台灣股票就有上千檔，到底要投資什麼是大家最常碰到的問題，其實像投資股票往往都是重押在單一公司，基金則是由一籃子的股票組成，對於不知該如何選擇標的的投資小白來說，能夠分散風險的基金會是不錯的入門選擇。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月26日至2021年03月25日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『投資好難的網路心聲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本文係由國泰世華銀行邀稿。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」