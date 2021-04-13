買足一家三口保險要花多少錢？小資家庭7個保險常見迷思

保險，就是要保障未知的風險，但是保險費也是一筆不小的支出，到底需要買什麼才能讓自己獲得保障又不造成經濟負擔呢？珊迪兔主張，正確的觀念才能做出適合自己的選擇，因此我不推薦任何商品，只傳遞必備的觀念讓大家自行判斷。

以下珊迪兔列出7點，小資家庭在保險常有的迷思一一解答：

1.保險費好貴，不買行不行？

有些小資族群認為保險這種東西每年都繳好幾萬塊，繳了還不一定用得到，這些都是白花的錢，不想繳保險費。

針對這一點我用一個朋友的故事來說明保險的重要性。

珊迪兔有一個朋友，我們認識七年了，五年前聊天的時候發現他們全家都認為保險無用，甚至連健保都不想繳，因此全家都沒有一個人有保險，當時就苦勸她要改掉這觀念，但是他沒有接受。

去年朋友的姊姊腦血管破裂住進加護病房，但是姐姐除了健保外沒有任何保險，腦血管破裂是很緊急的必須立刻動手術，沒有太多時間思考，全家開始奔波湊足百萬的醫療費。

雖然姐姐最後相當幸運地出院的，但是他們家也面臨了另一個危機，姐姐長時間無法工作，家人必須幫她請看護或是有一個人必須辭職照顧姊姊，這些費用如果像是以前家庭都生六七個小孩，每個人平均分攤還可以安然度過，但現在年輕人生得少，家庭成員只有三個，一瞬間的壓力讓我朋友大呼吃不消，立刻找我哭訴，並且當下就決定至少要保個意外和醫療險，希望自己不要生病時造成家人負擔。

2.可以分配的資金有限，要先保誰？

身為爸爸、媽媽最容易犯的錯誤就是，自己捨不得買保險，只幫小孩買。這是非常非常非常大的錯誤。

『錢賺最多的人保險要最多，額度要最高。』

試想看看，保費是誰在繳? 如果父母生病沒有保險，那只能用錢解決問題了，需要要錢治病，小孩負擔得起嗎? 如果父母生病了無法工作繳不起小孩保費，那小孩的保險不就也中斷了嗎?

家庭最大的危機失去經濟支柱，我們應該用保險的方式把失去經濟支柱的風險降到最低，預防自己發生意外時，家裡的老小可以維持生活一陣子。

3.經費有限，應該先保哪種保險？

這時候你得問問你自己，你想透過保險解決什麼問題呢?發生什麼事情最造成你最大的困擾，那就是你最應該買的保險，所以珊迪兔建議小資家庭，你最應該買的保險萬一發生之後會產生巨大的醫療費或是失去工作能力的保險，珊迪兔的建議會是意外險、實支實付醫療險、重大傷疾病險、失能險、癌症險、壽險。

其實我自己在生孩子之前的壽險額度只有10萬，但是孩子出生之後，我就幫自己跟先生都加大了壽險額度到五百萬，這個金額如果使用定期壽險其實一年只需要幾千塊，而且隨著孩子越大越大，自己開始有生存能力之後，壽險額度再降低也無訪，這筆費用是為了保障萬一自己發生意外，我的親人還能拿這些錢把我的孩子養大。

若是經濟不寬裕，儲蓄險、投資險之類的商品是最不重要的可以不列入考慮。

達人建議孩子還小時，最需要的就是實支實付的醫療險和意外險。 報系資料照

4.小孩需要保什麼險呢？

孩子還小的時候，最需要的就是實支實付的醫療險和意外險了，小孩子爬上爬下、摔倒、燙傷的機率比罹患慢性疾病的機率高很多，可以先著重這個方向，其餘的重大疾病、失能險、癌症等等可以等經濟稍微寬裕一點再來保。

但若家長有能力保一保給孩子一份完整的保護也比較安心，尤其孩子上學之後，更是容易生病，在學校感冒、腸病毒什麼的都來。

另外關於新生兒的部分，想提醒一下新手爸爸、新手媽媽，新生兒剛出生的時候，醫院除了基本檢查以外還會提供很多自費檢查的項目，比較緊張的爸爸媽媽就會毫不考慮地通通勾選，其實這並沒有錯，但是順序可以稍微調整一下，畢竟孩子出生本來就會有一些功能尚未發展完成，檢查出一點點異常也是正常，醫生通常會列入觀察，然而隨著孩子器官功能發展完成，異常也就會逐漸恢復了。

但若是一出生當下就檢查出異常，保險就暫時不能保囉! 因此珊迪兔的做法是，一出生立刻把出生時間 line給算命老師，拿到名字之後就請老公立刻報戶口拿到身份證字號，三天內保險完畢，再接著檢查其他自費項目。

5.我買了之後，放著就好了嗎？

在人生每個階段想解決的問題不一樣，狀況也不同，需要定期檢視，建議當家庭友狀況調整的時候，就要評估保險需不需要調整了，例如珊迪兔的媽媽在我13歲的時候買了20年期的高額終身醫療險，在當時是挺厲害的商品，住院額度有1000元，但是經過22年的變化，住院1000元已經不夠用了而且有一些新式的藥物或治療方式是舊保單無法提供的，於是珊迪兔又再幫自己加買了一張實支實付的定期險來加強保障。

並且因為有了孩子之後，為了未來不成為孩子的負擔，我跟先生也都加買了長期照護險。

另外還有可能調整保險的狀況還很多，例如先生忽然覺得開Uber賺外快不錯，那麼隨著交通時間越長就可能增加交通和意外的風險。若是意外造成自己受傷，我們有意外險、醫療險，但若是造成對方受傷要求賠償的時候，第三責任險就能幫助到你了，避免一個不意外就讓家庭財務狀況陷入危機。

投保示意圖。 圖／ingimage

6.買足夠的保險到底要花多少錢呢？

很多理財書籍跟專家都說，保險費應該佔家庭總收入的10%，我認為這個數字不大準確，同樣月入十萬，有的人有家產不用租房子、有的人父母年輕時就有幫自己做有退休規劃，有些人則需要租房還要養一家老小，同樣月入十萬的家庭，前者每月或許能存下7萬，後者可能只有1萬，可自由運用資金相差甚遠肯定不能用同一個標準來衡量，應該按照自己實際可負擔的金額內選出最需要先保障的項目，其他的等有能力再來考量。

7.做足一家三口基本的醫療保障，大概會需要花多少錢呢？

以一個35歲才要開始買第一張保單又有家庭責任的人來說，也許做足各項的保障需要32000~38000元/年，小孩也做到一個不錯的全面保障假設22000元/年好了，一年可能也要八、九萬，但是沒有人告訴你得一次做滿做好，這就好比我進到買麥當勞點餐，我可以點套餐也可以單點。

保險也是，假設我現在沒這麼大需求的項目可以不保，也可以選擇定期險，甚至選擇夫妻共用一個主險、公司團險下也可以加保等等……各種方式，每個決定都有利有弊，例如夫妻共用主險比較便宜但是萬一離婚怎麼辦，哪些項目可以用定期險來補，這些都是人生的抉擇，這時候只需要再問問自己想透過保險解決什麼問題呢?發生什麼事情最造成你最大的困擾，那就是你現在最需要的了，再來就是讓自己有足夠的知識可以判斷不至於道聽塗說囉！

原文轉載自精算媽咪珊迪兔的部落格，作者授權使用。