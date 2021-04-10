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24歲存款不到5萬「壓力山大」 她急問：該如何投資理財...

聯合新聞網 / 綜合報導
一名月薪25k的小資女在Dcard發文表示，目前快24歲了但存款不到5萬，扣除每月的房租跟生活開支，一個月存到5千就算不錯。示意圖非當事人。圖／ingimage
一名月薪25k的小資女在Dcard發文表示，目前快24歲了但存款不到5萬，扣除每月的房租跟生活開支，一個月存到5千就算不錯。示意圖非當事人。圖／ingimage

許多人到了一定年紀對存款都會有點壓力，一名月薪25k的小資女在Dcard發文表示，目前快24歲了但存款不到5萬，扣除每月的房租跟生活開支，一個月存到5千就算不錯，急詢問該如何投資理財？更吐露心聲「覺得快被錢的壓力壓垮了」。

原PO在Dcard發文表示，平時一直都是住外面，薪水只有25k，每個月房租、生活費、保險等各種開支，一個月能存到五千就算不錯了，雖然想投資理財，卻不知道從哪裡開始，讓她十分「壓力山大」。

貼文一出，許多網友都熱心給出不同建議，「先存急用金，記帳了解自己開銷狀況，先存錢再支出」、「應該先把妳所得的薪水分配好，扣掉必要支出（保險、房租水電之類）後，剩下的再去分（日常生活、投資的、存起來的、玩樂的）」、「想辦法增加收入，真的比投資賺錢還簡單」。

也有網友建議，如果能月存5千，放入股市其實也不錯，「一個月5千還可以啦，放股市真的不錯」、「劍指萬七的台股，想賠都難」、「我覺得可以存股，畢竟妳本金不多，可以先找大公司存股下手」。

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