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聯徵分數的高低有差嗎？ 內行揭露關鍵：穩定收入更重要！

聯合新聞網 / 綜合報導
有些金融交易會依據聯徵分數作考量。圖／Ingimage
有些金融交易會依據聯徵分數作考量。圖／Ingimage

信用卡時，銀行會核對個人財務資訊及信用報告，而良好的信用紀錄更是需要長年培養。有網友好奇，聯徵的分數關乎信用程度，「聯徵的分數多少才正常？」

一名網友於《PTT》上發文表示，「聯徵，相信有辦卡辦帳號辦貸款的都不陌生，每當有跟銀行往來，銀行就會去聯合徵信調你的資料，而個人據說好像每年有一次免費查詢的機會，我剛剛查了那麼一次，發現自己的分數是79X，而滿分好像是800，不知道這分數算高還算低？聯徵分數多少才正常？」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

有網友認為「分數值可供參考但不是絕對」，「800吧！不過這不是銀行願意借你大條錢的唯一參考依據，雖然有用但非絕對性」、「台灣是看收入好嗎？分數再高的無業者一樣不給你辦卡啦」、「有工作還有還款能力很重要」、「不重要，收入穩定才重要」。

根據《財團法人金融聯合徵信中心》的信用評分介紹中指出，聯徵中心的「個人信用評分」，是利用蒐集揭露期限內的資料，以客觀、量化演算而得的個人信用分數，用來預測當事人未來一年能否履行還款義務的信用風險，聯徵分數會隨著申請的時間點不同而有異動，因此其分數不適用於絕對依據。如該當事人為有信用評分者，揭露實際分數（分數介於200分至800分），並提供分數之百分位區間；評分分數較高者，表示具有較佳之信用品質，反之，分數較低者表示信用品質有待改善。

信用 PTT

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