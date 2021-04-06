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理財小白月入10萬 這點讓過來人直言「不適合自己投資」

聯合新聞網 / 綜合報導
有投資經驗的網友認為，若沒有時間盯盤，可以選擇相較穩定的ETF、或者是找理財專員協助操盤。 本報資料照片
有投資經驗的網友認為，若沒有時間盯盤，可以選擇相較穩定的ETF、或者是找理財專員協助操盤。 本報資料照片

存錢、理財方式百百種，如何找到適合自己的投資方式才是關鍵。有網友在Dcard上表示，自己除了在傳統市場做生意外也兼職外送，一個月下來大約可以有十萬元左右的收入，身為理財小白的他卻不知道該如何運用自己的薪水投資，想不到不少人卻直言「你不適合自己投資」。

原PO表示自己白天在市場做生意，並兼職做美食外送，早上5點就起床擺攤，其實沒什麼時間看盤，有想過買台積電零股、或者是比特幣，卻又不知道現在是否是進場比特幣的時機，因此上網想尋求大家的協助。想不到不少網友看了他的工作狀況，都指出原PO的「工作時間太長」才是影響他該將資金投入何種標的的因素。

不少網友認為原PO在沒時間盯盤的情形下先不要考慮股票，而是可以透過穩存ETF、找理財專員，待有時間研究股票時再慢慢進場練習，網友建議：「若時間多就操作股票，時間少丟基金、ETF，完全不想研究就定期定額跟大盤吧！」網友們指出可以先定期定額0050，比較適合原PO，亦或者是找其他獲利穩定的個股定期投資，也不用太常看盤。

多數人都認為原PO現階段不適合自己操盤買股票，因此建議他以定期定額的方式做投資，切記要「把金錢散在不同籃子裡」，另有人認為與其從生活模式規劃理財方向，不如從自己的性格、能承擔的風險、收入及支出來源等思量，做好適合自己的資產配置後再選擇投資方式，或許更踏實。

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