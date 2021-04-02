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她問該買哪種保險？ 過來人狂推這一種一定要有

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友想買保險但不知道該怎麼買，網友都建議她選擇「實支實付」。圖／ingimage
一名女網友想買保險但不知道該怎麼買，網友都建議她選擇「實支實付」。圖／ingimage

現代人注重生命、健康保障，因此多數人都會投保醫療險或壽險，不過保險種類眾多，很多人不一定搞得清楚，有女網友在臉書發文詢問該怎麼買保險？該買哪種保險？貼文也引起熱議，許多人都大推其中一種保險一定要有

原PO在臉書「存錢公社」寫道，自己到目前為止除了健保，沒有買過其他的保險，最近有考慮想要買一份定期醫療保險或者人壽，但因為沒經驗也不清楚保險內容，因此不知道該怎麼買，於是上網求助網友們的意見。

貼文一出，許多網友紛紛給予建議，「如果想要先有再好，可以先規劃基本定期的，至少可以風險轉移」、「醫療、失能、意外一個都不能省」、「建議妳從大的風險，如重大傷病、失能規劃為主約，去附加醫療實支跟意外險！要挑有理賠門診手術及雜費的，因為現在自費項目多又貴」、「基本的醫療保險一定要有，其他什麼儲蓄險、投資型保險不需要」。

更有多數人意見一致地認為實支實付很重要，「趁年輕的時候趕快保實支實付」、「做好風險轉嫁，實支實付、重大疾病、長照很重要」、「1、意外險2、實支實付」、「建議妳基本一定要參考的就是『實支實付醫療險』，然後可再增加『重大傷病險』」、「定期壽險加實支實付」、「實支實付很重要，終身，用不到會退還」。

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