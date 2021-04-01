新婚夫妻吵「先買車還先買房？」 網曝關鍵：很簡單的道理

努力工作存錢總是為了買房、買車的人生目標，但沒有足夠錢財勢必要有所取捨。近日就有一名網友PO文分享，他聽見一對新婚夫妻對於先買房或先買車的問題爭執不休，但許多網友們紛紛對這件事表示看法，都認為「先買房比買車重要」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」PO文描述昨天在咖啡廳意外聽見隔壁桌的新婚夫妻為了「買房重要，還是買車重要」而爭執不休，一方希望先買車，一方卻想先買房，到最後就連隔壁桌都被吵到不耐煩，氣得大罵「是很有錢喔？一直討論買車買房」，但原PO也忍不住好奇詢問「大家都在幾歲擁有自己的車子或房子？」

文章一出，引起兩派網友論戰，但多數人支持先買房，「當然是先買房啊，車子又不能住」、「當然買房，車子降值太快了，落地那一刻市場價值直接減成」、「我是先買房再買車，車子不會漲價，房子漲很兇啊」、「房子越放越貴，車子開久了只會報廢」、「車是消耗品，房是比較保值」、「新車一落地就折舊了，房子不買再過一陣子又漲了，這麼簡單的道理～」。

另一派支持先買車的網友則認為，「買車可以把妹，買房負擔太大」、「先買車，不然買了房要再買車就困難了」、「當然先買車，買車可以載妹仔，買房的話妹仔不一定帶的回去」、「當然是買車，這個時間點買房是笨蛋」。