靠一檔金融股，大俠如何在36歲就「八成退休」？

退休金得靠自己！退休金準備，愈早愈輕鬆，但年輕族群該如何開始著手？以「專注本業、閒錢投資」八字箴言、有紀律地打造被動收入的大俠（筆名），目前已「八成退休」的他，分享如何打造「被動收入」？

「退休，真的太難想像了！」今年36歲的大俠說，當今社會真的很難做到完全的「退休」，頂多角色上的變換。

「很多人覺得退休就是不工作，」但大俠說，不工作還是要維持自己在市場上的競爭力，讓自己有追求財富目標的實力。

而且，當自己不再工作、決定下一個想做的事情之前，一定要有足夠的被動收入，來支撐未來的生活開銷。

對大俠而言，退休，就是可以讓他自由地完成想要做的事情。

不想再為錢工作，要錢為我們工作

大俠自己開了一間工作室，專注教育軟體的開發。2018年，是大俠賺錢賺得最累一年。

他不斷追求收入的成長，從月薪5萬、10萬，過程中挑戰自己生活、身體上的極限，最後卻意識到，自己獲得到的，只剩下「鈔票」。

「這句話聽起來很討厭，但工作到極忙的時候，週一到週日都在工作，持續好幾年，身邊真的就只剩下鈔票，」於是大俠開始思考，到底該為錢工作，錢難道不能為他工作嗎？

「當存款餘額增加的同時，我們的健康在減少，累積那麼多財富要幹嘛？」大俠說，辛苦工作累積到一筆閒錢，卻靜置在銀行帳戶裡，他想著，若一個通膨，現金就貶值，應該要想辦法去抵抗通膨才對，當時他找到ETF和金融股「去幫他工作」。

10年前，大俠進到台股市場，波段操作大型權值股，但做波段，需要花時間盯盤、看新聞，隨著消息變動，在股市裡忙進忙出。本業工作很忙，盯盤也很忙，晚上還要觀察美股動向。

「這跟我想像中，想擁有被動收入的生活差太多，」所以大俠開始從短線操作，開始調整為長線投資，買進穩定的大盤指數和金融股為主。

大俠說，生活成本若一個月就是6、7萬元，如果每個月賺超過生活成本以上的錢，那錢就放到市場上，去幫我工作，就不用去擔心它。

大俠的退休理財目標是，資產的孳息要有辦法支撐生活開銷的兩倍。假設生活成本每年需要100萬，那被動收入（股票、資產孳息）一年就要達到200萬以上。

為什麼目標是兩倍？因大俠擔憂通膨對資產的影響，因此，保守穩健的他，想著用資產孳息的一半去負擔生活開銷，剩下的一半買進更多的資產，產生更多的股息，確保生活無虞，才能安心離開工作崗位。

退休金準備：專注本業、放大本金

大俠說，若是剛出社會的年輕人，月薪有3、4萬元，扣掉生活成本若能存下2萬，很多人認為要拿去投資股票，拉大投資報酬率，但他覺得應該先「投資自己」。

年輕人將錢投入市場之前，一定要評估這筆錢投資自己還是投資市場，賺得比較多。

若拿2萬元投資大盤，獲得的收益並不高。他試算，若2萬元投資大盤，年收益率算8％，一年1600元；但若拿2萬元去學一個課程，提升職場上的能力，加薪的幅度一個月1000元，等於一年有1萬2000元的收益，報酬率更高。

大俠認為，年輕族群應該要先專注本業，先好好投資自己，拉高本業收入，讓自己更有產值。

至於如何決定該投資自己還是金融商品？

當加薪幅度略遜於大盤年報酬8％時，就可以考慮將部分資金投入0050（台灣50）或是006208（富邦台50）。

大俠觀察，不少年輕人定期定額買0050，但發現賺得太少，為了提高賺錢效率，轉而當沖做短線操作。

他感嘆，很多人在追求財富的過程中，太早進入股票市場，所以在追求退休的被動收入的過程中，喪失絕大部分的本金，進而離開投資市場，相當可惜。

買ETF還是存股？看你多依賴「現金流」

另外，大俠也分享，很多人私下詢問他「到底該買大盤指數（ETF概念），還是以配息為主的標的（存股概念）？」他認為，完全取決於對現金流的依賴程度。

年輕族群對現金流依賴程度不高的話，可以考慮大盤指數；若是退休的中老年族群，則可考慮配息為主的標的。

而大俠的創造退休「被動收入」的心法，就是「專注本業，閒錢投資！」

退休需要的被動收入可以放在值得長期投資的優質龍頭股。像他就選定兆豐金，當成他長期投資的標的。

大俠說，長期投資並不難，重點就是「紀律」。只要做好資金控管、分批進場，股價下跌就進場。

而資金控管部分，他提供三個方案：第一、將資金切成240份，分日投入；第二、將資金切成52份，分週投入；第三、將資金分成12份，分月投入。

可選擇適合自己的方式進場，重點是維持投資紀律，回檔時恐慌買進，心態上才能輕鬆投資，創造被動收入。

大俠退休金準備心法 1〉把自己當成績優股，創造本業收入，放大本金。 2〉評估對現金流的依賴程度，來決定投資資本利得較多的大盤，還是配息為主的標的（如金融股）。 3〉追求財富自由，不要在投資市場忙進忙出，保持身體健康，掌握長期複利。

（作者／許雅綿 本文出自2021.3.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）