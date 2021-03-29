他想解約儲蓄險還清房貸 網看關鍵狂勸退：丟股市才是正解

買房是許多人的夢想，有網友表示，近日買房後貸款金約300萬元，正在考慮將儲蓄險解約，一次繳完房貸，享受無欠債的人生。不過其他網友發現，房貸利率僅1.31％，紛紛建議他「利率比貸款高幹嘛解約？解約丟股市是正解」。

一名網友在PTT發文表示，他近日買房，貸款金約300萬元，享有公教人員利率1.31％，而三年前有買一筆一次繳清的儲蓄險，利率2.25％，第三年解約可以拿回本金，因此他正在考慮將儲蓄險解約後還房貸，享受無欠債的人生。

由於他的房貸利率僅1.31％，其他網友紛紛建議他「跟銀行借錢慢慢還才是最爽！越還越少」、「才1.31％，不用急著還完吧」、「當然不要阿，你貸款去買儲蓄險都划算」、「保險幫你生利息不好？」、「一般人都急著想和銀行撇清，思維真的跟有錢人不一樣」、「你利息這麼低當然是借更多出來套利啊」。

還有人說「現金根本是負資產」、「你還是趕快解約全部存定存好了啦」、「房貸超過600萬解約填掉划算，畢竟這筆錢不會生更多錢了，如果都是300萬沒啥意義，你放著應急都好用」、「你應該把儲蓄險解掉all in台積電，兩年後房貸還完還可以再買一間」、「不需要吧！你隨時都能解約還清房貸，放著還多利息」。