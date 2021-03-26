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大學四年存到第一桶金！女大生秘訣曝光 網讚：好佩服

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女大生在網路論壇透露，自己在大學四年裡存到100萬元，引發討論。示意圖／ingimage
一名女大生在網路論壇透露，自己在大學四年裡存到100萬元，引發討論。示意圖／ingimage

大學期間是人生投資自己的重要階段，不少人都期待能在正式出社會前累積存款；近日就有一名女大生透露，自己在大學四年裡，一共存下了100多萬元，讓網友看了紛紛表示「太佩服！」

一名女大生在網路論壇「Dcard發文表示，基於和家人的關係不佳，她在上大學後一直努力存錢，希望能為自己帶來安全感，而在努力了四年過後，目前存款已經超過100萬元，讓她直呼「看到這個數字真的很感動」。

該女大生補充說道，自己本身的物欲並不重，加上住在家裡，每個月都會拿到1萬元的生活費，有時也能存下一些，例如大一時，雖然只存了生活費剩下的錢，大約也有10萬，而大二後開始接和科系相關的案子、打工並接觸投資，才默默賺到百萬。

不過，該女大生也提到，兼顧工作與學業並不容易，有時最緊繃的狀態，一天只能睡4小時，但仍拼命賺錢，就是希望能早日脫離家裡；她也強調，自己並沒有覺得100萬很多，只是希望能藉由自己的故事勉勵其他網友。

該文底下湧入不少網友留言，紛紛直呼「好厲害」、「佩服」、「到底怎麼存的」等，稱讚原PO的毅力；不過也有人表示「不用負擔家裡開銷」、「忽略了生活費和房租是家裡贊助的」、「有家給沒學貸就先贏了」等，引發熱烈討論。

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