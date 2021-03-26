「神卡」持有年齡平均不到30歲！解密信用卡戰國時代辦卡主力的樣貌
文／張士哲
2020受到疫情的影響，人們的消費型態有非常大的改變，因此在信用卡的選擇上也會有所不同，各家銀行針對疫情調整旗下信用卡的回饋方式，讓「神卡們」的地位有了變動，對照網路聲量與各家銀行發卡數量，可以發現是非常密切相關的。
現金回饋當道 神卡盤據網路聲量前10
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查各家銀行所發行「主力神卡」的網路聲量，可以發現受到關注的前10大信用卡，皆為現金回饋或類現金回饋信用卡，(類)現金回饋依然是網路討論度最高的信用卡，也是現在信用卡的主流模式。
Image Source：《瞄準辦卡主力！ 信用卡精準行銷大解密》
發卡銀行也挹注了許多資源來打造這些回饋神卡，同時透過網路行銷來增強其曝光量，前十名中五大發卡銀行就攻佔了6個名次，顯示網路宣傳成為發卡銀行的宣傳主戰場，就是要增加網路的能見度。
小資是主力 熱門信用卡平均辦卡年齡28.5歲
PTT信用卡板是許多消費者蒐集信用卡資訊的重要來源，只要信用卡有權益變更或有新卡出現，PTT信用卡板的討論量就會激增，針對裡頭信用卡辦卡心得文來進行分析，綜合出年齡分佈、平均收入等資料，可以發現小資族為現今的「辦卡主力」。
Image Source：《瞄準辦卡主力！ 信用卡精準行銷大解密》
仔細觀察這些「神卡」辦卡人的平均年齡，大約就落在28.5歲，平均年收落在76萬元，都低於平均值。不過不同的族群針對不同回饋型態、申辦難易度的信用卡，也會呈現不一樣的樣貌，更多詳細的信用卡族群樣態請見《瞄準辦卡主力！ 信用卡精準行銷大解密》洞察報告，會有更深入且更詳細的解析。
完整報告免費下載：《瞄準辦卡主力！ 信用卡精準行銷大解密》
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月31日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
《FANSDO粉絲行為追蹤器》分析Facebook粉絲團經營成效，包含粉絲成長數、貼文互動數、粉絲喜好、熱門貼文、競品分析等指標。
《Fanti人群輪廓分析》已累積超過200萬臉書使用者，透過使用者的公開資訊，分析該使用者之性別、所在地區、興趣、好友數等資料，並分析使用者與粉專的互動行為，掌握粉專粉絲結構樣貌、粉／黑比例、競爭品牌粉專粉絲比較等。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『信用卡』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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