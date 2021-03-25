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她0經驗收到月薪65k中國offer「該不該去？」 網曝真實面

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友收到月薪6萬左右的工作機會，讓她困惑「該不該去發展？」。示意圖／ingimage
一名女網友收到月薪6萬左右的工作機會，讓她困惑「該不該去發展？」。示意圖／ingimage

每個人在求職上都有著不同的考量，但多數人工作都是為了賺取高薪水，好獲得往後財富自由的生活。一名女網友就表示，日前接到中國大陸的offer（錄取工作的代稱），月薪6萬以上，讓她有點心動，猶豫詢問大家「會為了錢去中國發展嗎？」

原po在「Dcard」上發文表示，日前剛從食品營養科系畢業，考完國考等待放榜中，沒有任何正職的工作經驗，透過朋友的介紹得知，台商在中國南南邊開渡假村需要管理的人手，月薪有6萬到6萬5台幣（不含稅），另外還有分紅及包吃住及過去的機票，因為自己的科系在台灣沒有發展性的關係，感到有點心動。

貼文曝光後，許多網友都認為這樣的薪資太少了，留言「現在外派大陸的薪資待遇沒有以前好，大約是台灣的薪資1.2至1.5倍」、「去中國月薪沒有10萬不考慮吧，那邊負面成本那麼多」、「這叫太少，而且你在那邊工作，恐怕很難回來台灣或者去其他國家工作」、「十年前我爸過去，這邊領一份，對面領一份，總共80k給你參考，我爸高職學歷」。

雖然多數網友認為這樣的薪水太少，但也有網友羨慕表示「請問是如何找到工作的？我倒很想去中國工作」、「我好想離開台灣」。

原po看過網友們的建議後則表示，在度假勝地擔任管理人員，薪水雖穩定但也不會更多了，所以應該會拒絕中國工作的機會。

薪水 Dcard

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