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20萬all-in美金儲蓄險？過來人吐這盲點「超後悔」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名剛出社會的上班族最近被朋友勸買儲蓄險，心想可以強迫自己儲蓄好像還不錯，想問大家建議。圖／聯合報系資料照片
一名剛出社會的上班族最近被朋友勸買儲蓄險，心想可以強迫自己儲蓄好像還不錯，想問大家建議。圖／聯合報系資料照片

手上資金不多時該如何投資？有投資人正在規畫該如何運用手頭上的20萬，詢問銀行後對方推薦他買6年期的美金儲蓄險，但發現不少投資前輩都不推薦將錢投入儲蓄險，因此上網詢問是否該將這筆資金轉為存股。貼文一出讓不少人點破買儲蓄險的盲點「沒放6年以上保證賠錢」。

某些人會買儲蓄險強迫自己定期存錢，有名網友在Dcard上詢問是否真的不建議買儲蓄險，而是應該轉做存股，引來不少人分析儲蓄險與股票的優缺點。有人認為儲蓄險的優點在心安，畢竟如果放久一點，複利「不一定輸股市的股利」，但若時間太長，承擔的風險也相對高。「這個時代6年可以發生很多事了，而真正開始賺複利往往是要繳完的兩年後」，認為6年期儲蓄險「時間太長」，應該拿來做更好的規劃。

另外也有人分享存股的好處，認為只要找到好的標的長抱，獲利相對高，還有人分享自己日前投資美股的收穫，提到光當時股價就輕鬆賺了一筆，更遑論還有這些股的成長性以及股息發放。一名投資人則現身說法，表示自己過去接觸股市前也有買美金6年期儲蓄險，雖然現在已經繳完了，但他坦言若重來一次「拿去買台積或0050」，粗估現在也至少賺了2倍。

多數人一面倒，認為與其將資金全數投入6年期以上的儲蓄險，倒不如利用這筆錢選擇好的股票，獲利根本遠大於儲蓄險利息。另有人建議初學者「雞蛋不要放在同個籃子裡」，可以妥善分配保險、股票、定存等投入一定比例的資金，再從中學習哪種投資方式適合自己。

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