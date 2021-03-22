快訊

大甲鎮瀾宮祈雨後終降甘霖 顏寛恒嘆信仰是反求諸己

影／短裙女捷運上做臀推…走光角度直對乘客 網：公然猥褻？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貸款買車更輕鬆？ 內行揭「一次付清」優勢：折扣多

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人在買車或買房時，會選擇用貸款的方式，但有些人認為一次付清可以省利息。 圖／ingimage
不少人在買車或買房時，會選擇用貸款的方式，但有些人認為一次付清可以省利息。 圖／ingimage

不少人在買車或買房時，會選擇用貸款的方式，但有些人認為一次付清可以省利息，但日前便有網友分享，買車傾向一次付清的人不用每個月還款，看似壓力比較小，但他反而覺得此方式負擔更重，對此，甚至有網友直言「適度貸款還能讓銀行幫你吃掉通膨」。

原PO在PTT的八卦板上發文表示，假設同樣的一個人薪水穩定且已存到買車預算，一次付清可能「口袋也快清空了」，還要生錢出來繳車子的保養費、稅金，看起來沒有比較輕鬆。但若貸款3年，僅需要付1、2萬的利息且不用負擔太大的壓力，讓他直呼「實在不解為何有人認為一次付清會比較輕鬆？」

此文一出，不少內行的網友指出「一次付清有2大好處」，第一是省事又省利息，第二則是現金買車優惠比較多，「現金流很穩的一次付比較省啊，現金不多的乖乖分期吧」、「每個人情況不同，錢多就現金啊，我家目前5台車1千多萬都現金的，試想你去百貨公司買個5千的衣服即使0利息你會想分期嗎？買車一樣道理」、「現金折扣多，跟車貸利息幾年下來，差距就出來了」。

對此，更有網友建議，若把這筆錢拿去投資，賺回來的利潤可能會比車貸的金額更高，紛紛表示「厲害的人是把錢拿去投資，利潤繳貸款」、「理性而言，貸款好處很多，不但已經有很多投資利率都比車貸高，也能把通膨丟給銀行吸收，缺點就是麻煩，丟現金省事很多」、「貸款拿去投資也不是穩賺，自己算好就好。」

通膨 PTT

延伸閱讀

大學生不顧缺水玩水球 當事人回嗆：就想玩！跟我收錢啊

夜深老公仍在Clubhouse聊不停…她怒摔手機 爭吵過程全直播

雙面人婆婆幫坐月子逼喝冰飲 故意害媳婦過敏還笑「好醜」

工讀生工作3天就辭職！建議老闆「錢賺夠用就好」：少接點單

相關新聞

貸款買車更輕鬆？ 內行揭「一次付清」優勢：折扣多

不少人在買車或買房時，會選擇用貸款的方式，但有些人認為一次付清可以省利息，但日前便有網友分享，買車傾向一次付清的人不用每個月還款，看似壓力比較小，但他反而覺得此方式負擔更重，對此，甚至有網友直言「適度貸款還能讓銀行幫你吃掉通膨」。

投資要選「CP值高」？專家：醒醒吧！你賺不到金融機構的錢

前幾天，同是媒體老友，也是正聲廣播電台節目主持人的羅際夫，邀我下週三（24日）上他主持的「財經早知道」節目，談談最近有媒體報導，宏泰人壽原本要大幅調漲，後來又公告說「不漲」的「薰衣草醫療保險附約」新聞。

聽信同學投資外匯…他梭哈身家慘負債上百萬 哀嘆：走投無路

「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書」，這句廣告詞可說是台灣人最熟悉的聲音之一，但當民眾開始購買金融商品時，往往會因為別人報明牌或自己不做功課而亂投資。一名網友表示自己因大學同學的一句話投入外匯市場，想不到胃口被養大、投入金額愈來愈多...

理專報4支名牌誇口買紅不買綠 他問：講話都可以不負責任嗎？

許多人投資理財，除了自己研究也會找一些理專或投顧老師，幫助自己在投資路上走得更順遂一點，不過有網友觀察到一些理專，除了推銷產品外居然還開始報名牌...

投資股票賠百萬逆風加碼！職業軍人存股3年 獲利嚇壞網友

投資如遇股災要選擇逢低加碼還是停損出場？一名31歲職業軍人近日在網路上分享投資經驗，去年3月股災獲利正50多萬慘變負100多萬，但他逆風加碼買進100萬，3年後已獲利「現金36萬...

儲蓄險保單解約嗎？這項優渥條件遭眾人勸退「現在買不到了」

金管會限縮儲蓄險保單，金管會主委黃天牧今年1月被問到是否願意開放2%儲蓄險，他表示「不鼓勵保證收益的保單」，對於金管會此措施，不少退休族喊苦。一名網友則在臉書「存錢公社」上詢問，表示自己有一筆儲蓄險今年到期，納悶該不該解約換美金儲蓄險，想不到一票人卻因為一項優渥條件勸退他。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。