貸款買車更輕鬆？ 內行揭「一次付清」優勢：折扣多

不少人在買車或買房時，會選擇用貸款的方式，但有些人認為一次付清可以省利息，但日前便有網友分享，買車傾向一次付清的人不用每個月還款，看似壓力比較小，但他反而覺得此方式負擔更重，對此，甚至有網友直言「適度貸款還能讓銀行幫你吃掉通膨」。

原PO在PTT的八卦板上發文表示，假設同樣的一個人薪水穩定且已存到買車預算，一次付清可能「口袋也快清空了」，還要生錢出來繳車子的保養費、稅金，看起來沒有比較輕鬆。但若貸款3年，僅需要付1、2萬的利息且不用負擔太大的壓力，讓他直呼「實在不解為何有人認為一次付清會比較輕鬆？」

此文一出，不少內行的網友指出「一次付清有2大好處」，第一是省事又省利息，第二則是現金買車優惠比較多，「現金流很穩的一次付比較省啊，現金不多的乖乖分期吧」、「每個人情況不同，錢多就現金啊，我家目前5台車1千多萬都現金的，試想你去百貨公司買個5千的衣服即使0利息你會想分期嗎？買車一樣道理」、「現金折扣多，跟車貸利息幾年下來，差距就出來了」。

對此，更有網友建議，若把這筆錢拿去投資，賺回來的利潤可能會比車貸的金額更高，紛紛表示「厲害的人是把錢拿去投資，利潤繳貸款」、「理性而言，貸款好處很多，不但已經有很多投資利率都比車貸高，也能把通膨丟給銀行吸收，缺點就是麻煩，丟現金省事很多」、「貸款拿去投資也不是穩賺，自己算好就好。」