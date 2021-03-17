聽信同學投資外匯…他梭哈身家慘負債上百萬 哀嘆：走投無路

「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書」，這句廣告詞可說是台灣人最熟悉的聲音之一，但當民眾開始購買金融商品時，往往會因為別人報明牌或自己不做功課而亂投資。一名網友表示自己因大學同學的一句話投入外匯市場，想不到胃口被養大、投入金額愈來愈多，為了賺回虧的錢梭哈身家，不料最後負債350萬，慘況甚至不敢告訴家人。

一名網友在Dcard上PO文，他提到一位大學同學介紹他投資外匯保證金，他基於好奇研究一陣子後也加入投資行列，雖然一度賺到30多萬台幣、最後卻因為貪心賠光。當他想放棄不玩、當作「投資小白」的學費，原PO同學卻說研究到某種可以抓到行情走勢的方法，在同學勸說下選擇繼續投資外匯市場，但最後又是認賠出場。

正當原PO打算下定決心再也不碰外匯投資時，當初那位同學又說能介紹老師上課，該同學表示上完課後即可了解外匯的行情走勢，原PO抵擋不住誘惑之下再度重返投資市場。只不過這次原PO表示自己的胃口被養大，投資金額愈來愈多，加上想賺回投資失利虧損的錢，便把身上積蓄和家人的存款總計約350萬全部賠光，加上原本就負債約60萬，因一時貪念讓他瞬間負債約410萬。

對於投資碰到的困境，原PO表示「真的已經累了、走投無路」，甚至不敢告訴家人投資失利花光存款的事情。對於投資金額愈玩愈大，原PO嘆道如果沒認識那位同學，或是當初選擇不聽信他的花言巧語，現在家境也不至於衰敗，努力工作2年後也將賺到第一個100萬，悲慘經歷讓原PO大嘆「奉勸一句不要貪，見好就收」。

最後原PO在文末表示，雖然是自己貪財才導致如今負債逾400萬的慘況，但當初是聽信同學讒言才一股腦投資外匯，原PO詢問眾網友是否有辦法向當初那位同學求償。

不料原本悲慘的故事卻因原PO文末一句話改變風向，推文眾網友紛紛表示，「當你賺錢你會分他嗎？憑什麼賠錢要跟他求償？大家都是成年人了應該要為自己的行為負責吧」、「自己愛賭，不要牽扯東牽扯西」、「奇文共賞」。

此外，對於原PO的投資觀念也有許多人看不下去，紛紛表示「你這種個性，乖乖放定存」、「說真的放定存都比你會想」、「賠或賺其實不是重點，重點是為什麼你要去買一個你不是非常理解且無法掌握的產品」。