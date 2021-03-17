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理專報4隻名牌誇口買紅不買綠 他問：講話都可以不負責任嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友觀察到一些理專，除了推銷產品外居然還開始報名牌。示意圖／ingimage
有網友觀察到一些理專，除了推銷產品外居然還開始報名牌。示意圖／ingimage

許多人投資理財，除了自己研究也會找一些理專或投顧老師，幫助自己在投資路上走得更順遂一點，不過有網友觀察到一些理專，除了推銷產品外居然還開始報名牌，讓他十分不解「理專講話都可以不負責任的嗎？」

原PO在PTT股板發文表示，在便利店遇到一個理專在推銷產品，對象是兩個中年婦人，一開始都還好，只是講一些定期定額的部分，到後面開始說台積電會800、聯發科會1000，但覺得有風險不推薦買，接著開始報名牌，說四隻車用電子股，還強調買紅不買綠「我沒看到他掛的名牌還以為他是投顧老師咧，理專講話都可以不負責任的嗎？」

貼文曝光後，許多網友都紛紛表示，理專一開口就像鬼故事，見人說人話、見鬼說鬼話，該如何判斷才是重要課題，「不要說投顧老師，一堆外資也會喊，他們有負責過？」、「理專跟詐騙集團差不多等級」、「買不買還是自己決定，自己的判斷當然盈虧自負」、「理專就是銀行要你賣啥就賣啥，為了業績可以昧著良心」、「理專沒叫你買高收益債你就該偷笑了」。

另外，雖然理專立意良善，但近期也傳出不少理專A錢的案例，提醒民眾，無論理專推薦報酬多高的產品，都還需自身細心研究，更別把存摺、網銀密碼等交到理專手上，免得成了一頭待宰的肥羊。

理專 理財

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