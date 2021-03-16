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投資股票賠百萬逆風加碼！職業軍人存股3年 獲利嚇壞網友

聯合新聞網 / 綜合報導
軍人示意圖。 路透社
軍人示意圖。 路透社

投資如遇股災要選擇逢低加碼還是停損出場？一名31歲職業軍人近日在網路上分享投資經驗，去年3月股災獲利正50多萬慘變負100多萬，但他逆風加碼買進100萬，3年後已獲利「現金（股利）36萬、X融配股2.7張、雙向借券約1.5萬」，加上理財型房貸，總市值700萬，之所以滾出驚人複利，全因他抱持著「慢存股穩獲利」的正確觀念。

該名職業軍人在「Dcard」自介階級比中校小一階月薪73k，每月投入50k左右，營內住宿省去三餐費用，股齡有9年，存股則3年，「對於存股個人覺得最重要的是正確的觀念，不急於賺大筆的慢以及持續不斷現金流的穩」。

選股上，他建議大家應著重在長年穩定成長，或者業績持平但殖利率高的個股，並定期檢視財務報表數據，觀察公司體質是否轉變，「每月營收、每季季報、每年年報，看著財務報表才能加強自己的信心」，本身不碰美股，因為看不懂英文財報，才能減少風險。

職業軍人透露，自己在去年3月股災時，帳上獲利從正50多萬慘變負100多萬，關鍵全靠「正向的財務數據」來堅定立場，因此逆風時加碼買進100萬，後來持續投入約500萬，帳上已漲到600萬，加上理財型房貸100萬，市值700萬。

存股3年成果：

第一年：現金（股利）16.33萬、X融配股1張（1100312收盤113.5）、雙向借券約0.3萬

第二年：現金（股利）26.651萬、X融配股2.4張、雙向借券約1.2萬

今年預估：現金（股利）36萬、X融配股2.7張、雙向借券約1.5萬

網友們紛紛讚嘆「推！存股觀念要正確！」、「少校巴菲特」、「我玩價差都抱不太住，心情也會一直受到影響」、「話說現在軍中真的掀起買股風潮，大家都想要被動收入，不想玩黑的只能碰股票了，當然要有時間去看盤」，不過也有人說「看起來本金應該不少」、「這薪水令人羨慕」。

軍人 理財 Dcard

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