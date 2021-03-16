儲蓄險保單解約嗎？這項優渥條件遭眾人勸退「現在買不到了」

金管會限縮儲蓄險保單，金管會主委黃天牧今年1月被問到是否願意開放2%儲蓄險，他表示「不鼓勵保證收益的保單」，對於金管會此措施，不少退休族喊苦。一名網友則在臉書「存錢公社」上詢問，表示自己有一筆儲蓄險今年到期，納悶該不該解約換美金儲蓄險，想不到一票人卻因為一項優渥條件勸退他。

黃天牧曾表示「不鼓勵保證收益的保單」，指出保單不能以保證利益的方式推銷，但若保單利率可隨市場利率調整，則可以接受。對此，有名網友發問，表示自己有一筆今年到期的6年儲蓄險、每年有2.25%複利，考慮是否該解約改買美金儲蓄險。不少過來人狂勸「傻啊！穩賺的不要」。

許多人看到有2.25的複利滾存，紛紛表示「有2.25%儲蓄險就不要動他了」，認為2.25%的利率算高，而且「複利效果很厲害」，如果自己有買到不會解約。也有人比較兩個標的指出，美金儲蓄的預定未必有這麼高，買儲蓄險的前提是「不會其他任何投資工具」；還有人分享類似的經驗，表示自己的儲蓄險保單也是複利2.25%，但也因為「股票沒有穩賺」，因此選擇繼續留著這張保單。

也有人就這張2.25%複利的保單與美金儲蓄險分析，說「不要解，現在買不到了」，指出美元躉繳約到三年後保本、開始領利息，之後有2.9%的宣告利率，若解約等於少領利息，但若長久跑下來2.9-2.25差額會越來越多，因此端看原PO想把這筆錢放多久。