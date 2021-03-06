該解約儲蓄險換存股嗎？ 網友都勸千萬別解：這種方式較划算

許多人存錢會選擇儲蓄險，報酬率不一定高但風險可能比投資台股來得低，近日一名網友表示目前儲蓄險已繳滿可開始領回，但又認為可能解約換存股更好，兩者不知道該如何選擇，而許多網友表示「真的不建議解約」，拿每年領的錢去存股更划算。

原PO在臉書「存錢公社」表示，從2016年買了儲蓄險共6期，每年繳74196元，目前已經繳滿，從明年開始每年可領新台幣一萬元，不過有物色到一隻波動幅度不大固定配息3000元的股票，且依照目前股價可買10張，原PO還秀出目前保單利率有2.25%的圖片，讓他十分猶豫到底該不該解約。

保單圖片曝光後，許多網友都勸原PO建議不要解約，免得賠到本金，「現在找不到這個利率了，穩穩賺」、「2.25％滿高的耶 應該再等兩年再解會比較好，反正都繳滿了」、「現在解掉會虧本金，你可以翻一下保單裡面有一個年度末解約金，看現在解約可領回多少」、「不要解，是一筆現金流，拿每年的錢去存股」。