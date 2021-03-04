月入30k以下求第一桶金速存法 網推這招比較實際

人生有了第一份薪水後，當然會想開始累積自己的第一桶金，至於如何達到，有人會存款，有人買基金或是參考其他投資理財的方式。有網友在ptt 職涯區po文表示，自己月存1萬，大概要7年才能存到100萬，請教更好的理財方法？

原po表示自己的月薪介於25k-30k區間，如果每個月存1萬元，那1整年外加年終獎金可存15萬元，這樣大概要7年才能存到第一個100萬元，原po覺得累積的速度有點慢，想請教網友「有什麼更好的理財方法嗎？」

貼出po文後，網友們的回應留言很直接「真的太低也很難做什麼吧」、「先提升薪水，這個薪水多半是產業本身就低薪」、「想搞投資你本金不夠，有點難快速累積財富」，更多網友建議原po「全花掉投資自己」、「把時間花在培養自己比較實在」、「每月定期定額3~5k，剩下的投資自己，想辦法提升薪資」。

不過有一位網友提供自己剛出社會實用經驗給原po參考，「以這薪水一定要住家裡上班走路5分鐘內，早餐帶家裡煮的飯，公司有供餐吃公司，晚餐吃家裡，要加班就吃公司的供餐」，不僅如此，「聚會喝咖啡或下午茶不用餐，重點就是別破百」，還有「能走路就走路，除了孝親費其餘別花，一個月存個20k以上不是問題」，他表示「理財從節流開始，體質(薪資)差就要比別人更努力」。

當然網友對「社會實用經驗」也有話說，「阿不就給家人養」、「阿就靠家裡養阿，到底厲害在哪」、「節省是美德，但吝嗇就不是了」，有網友表示「沒有基本積蓄是要投資什麼」、「換工作比較實際」、「這種人生還有意思嗎？」。